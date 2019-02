TORONTO, Feb. 20, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- MediPharm Labs Corp. (TSXV: LABS) (OTCQB: MLCPF)("MediPharm"), ein führendes Unternehmen im Bereich der spezialisierten, forschungsgeleiteten Cannabisgewinnung, -destillation, -reinigung und Cannabinoid-Isolierung, freut sich bekanntgeben zu können, dass seine Stammaktien nun an der Börse Frankfurt (FSE) unter dem Tickersymbol "MLZ" notiert sind. Das Unternehmen ist weiterhin an der Börse von Toronto (TSXV) unter dem Tickersymbol "LABS" und an der OTC in den USA unter dem Tickersymbol "MLCPF" notiert.

"Die Notierung an der Börse Frankfurt ist ein wichtiger Schritt für unser zukünftiges Wachstum, da wir uns sowohl auf inländische als auch auf internationale Möglichkeiten konzentrieren. Zudem ist MediPharm so auch für die globale Anlegergemeinschaft noch besser sichtbar", sagte Patrick McCutcheon, Chief Executive Officer von MediPharm. "Jetzt, da das Interesse der Anleger für und die Dynamik in der Cannabisbranche weiter zunehmen, ist unser Unternehmen gut positioniert, um an den europäischen und globalen Cannabismärkten teilzunehmen, während diese weiter expandieren und wir unsere EU-GMP-Zertifizierung erhalten, die es ermöglicht, dass Produkte von MediPharm nach ganz Europa exportiert werden können."

Über MediPharm Labs Corp.

MediPharm Labs wurde 2015 gegründet und zeichnet sich dadurch aus, dass das Unternehmen der erste kanadische Produzent von Cannabisöl gemäß der kanadischen ACMPR-Verordnung wurde, ohne zuvor eine Lizenz für den Cannabisanbau erhalten zu haben. Dieser fachliche Schwerpunkt auf Cannabiskonzentrate aus unseren Reinräumen, die die cGMP (aktuelle gute Herstellungspraktiken) und ISO-Normen erfüllen, und unserem Labor, das die Anforderungen für kritische Umgebungen erfüllt, ermöglicht es MediPharm Labs, gereinigtes Cannabisöl und -konzentrate in pharmazeutischer Qualität für fortschrittliche derivative Produkte herzustellen. MediPharm Labs hat in ein kompetentes, forschungsorientiertes Team, modernste Technologie, nachgelagerte Extraktionsmethoden und eigens für die Produktion errichtete Anlagen investiert, um Patienten und Verbrauchern reine, sichere und genau dosierte Cannabisprodukte zu liefern. Das Handelsmarkenprogramm von MediPharm Labs ist ein Geschäft mit hohen Margen für das Unternehmen, im Rahmen dessen es opportunistisch von seinen zahlreichen Produktlieferpartnern trockene Cannabisblüten und -verschnitt beschafft, um proprietäre Cannabisölkonzentrat-Produkte für den weltweiten Wiederverkauf unter Handelsmarken herzustellen. MediPharm Labs wurde kürzlich bei den Canadian Cannabis Awards zum STARTUP-UNTERNEHMEN DES JAHRES ernannt. Über die Tochtergesellschaft MediPharm Labs Australia Pty. Ltd. hat MediPharm außerdem beim australischen Bundesamt für Arzneimittelkontrolle das Antragsverfahren zur Gewinnung und zum Import von medizinischen Cannabisprodukten in Australien abgeschlossen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Laura Lepore, Vice President, Investor Relations & Communications

Telefon: +1 705-719-7425, Durchwahl 216

E-Mail: investors@medipharmlabs.com

Website: www.medipharmlabs.com

