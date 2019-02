TORONTO (Kanada), Feb. 21, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- MediPharm Labs Corp. (TSXV: LABS) (OTCQB: MLCPF) (FSE: MLZ) ("MediPharm Labs"), ein führendes Unternehmen im Bereich der spezialisierten, forschungsgeleiteten Cannabisgewinnung, -destillation, -reinigung und Cannabinoid-Isolierung, freut sich bekanntgeben zu können, dass seine 100%ige Tochtergesellschaft MediPharm Labs Inc. ("MediPharm Labs" oder das "Unternehmen") mit der AusCann Group Holdings Ltd. ("AusCann") am 20. Februar 2019 ihre erste endgültige internationale Verkaufsvereinbarung über die Lieferung von gereinigten pharmazeutischen Cannabisölkonzentraten, oder Rosin, aus dem eigenen Ölbestand von MediPharm Labs unter einer Handelsmarke für den Export nach Australien abgeschlossen hat. AusCann wird die Konzentrate von MediPharm Labs für die Herstellung von Cannabinoid-Hartkapseln verwenden, um der Nachfrage der medizinischen Patienten und dem dringenden Bedarf nach einer genauen und konsistenten Dosis von cannabinoiden Arzneimitteln gerecht zu werden.



"MediPharm Labs hat sich schnell einen weltweiten Ruf als führender Hersteller von hochwertigen Cannabiskonzentraten für pharmazeutische Produkte im kommerziellen Maßstab erarbeitet. Wir sind begeistert, von AusCann als bevorzugter Lieferant für die medizinischen Produkte und klinischen Studien des Unternehmens ausgewählt worden zu sein", sagte Patrick McCutcheon, Chief Executive Officer von MediPharm Labs. "Als erster nur extrahierender lizenzierter Produzent, der den Export nach Australien aufnimmt, ist diese Vereinbarung ein wichtiger Meilenstein, der unsere Erwartungen in Hinblick auf unser zukünftiges Wachstum erhöht. Mit Blick auf die Zukunft erwarten wir, zusätzliche internationale Märkte zu erschließen, um unsere robuste globale Vertriebsplattform auszubauen."

"Der beträchtliche Marktanteil von MediPharm Labs zusammen mit den unternehmenseigenen Methoden sichert die zuverlässige Versorgung mit pharmazeutischen Cannabinoidextrakten und die fortwährende Fähigkeit von AusCann, hochwertige cannabinoide Arzneimittel für den Vertrieb in Australien zu entwickeln und zu liefern", sagte Dr. Paul MacLeman, Interims-CEO von AusCann. "Kritisch für unseren Prozess sind Wiederholbarkeit in der Fertigung, zuverlässige Dosierung und die Gewährleistung der Reinheit. Die Konzentrate von MediPharm Labs bilden eine wichtige Grundlage für unsere Produkte, die die Bereitstellung wirksamer, zuverlässiger und sicherer Arzneimittel zur Behandlung chronischer Schmerzen ermöglichen."

Dies ist die erste internationale Exportvereinbarung des Unternehmens und etabliert MediPharm Labs als ersten nur extrahierenden lizenzierten Produzenten in Kanada, der mit dem Export von pharmazeutischem Cannabisöl nach Australien beginnt. Seit dem Erhalt der Verkaufslizenz im November 2018 hat MediPharm Labs 5 Verkaufsvereinbarungen für den Vertrieb über Handelsmarken abgeschlossen. Vorbehaltlich behördlicher Auflagen wird der erste Export von Cannabiskonzentrat voraussichtlich in den nächsten Monaten durchgeführt werden. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von zwei Jahren. Das Unternehmen geht davon aus, den internationalen Vertrieb seiner proprietären Cannabiskonzentrat-Produkte für den weltweiten Weiterverkauf über Handelsmarken auf den medizinischen Märkten weiter auszubauen. Zunächst wird diese Nachfrage von der vollständig im Eigentum des Unternehmens befindlichen, führenden Anlage in Kanada aus bedient. Sobald das derzeit im Bau befindliche australische Labor voll lizenziert und betriebsbereit ist, kann die Nachfrage in Australien und im asiatisch-pazifischen Raum regional bedient werden.

Über AusCann Group Holdings Limited

AusCann Group Holdings Limited (ASX: AC8) ist ein in Australien ansässiges Pharmaunternehmen, das an der Herstellung von hochwertigen, wirtschaftlichen und klinisch validierten cannabinoiden Arzneimitteln arbeitet. AusCann vereint führendes Know-how und Aktivitäten in allen Bereichen der Wertschöpfungskette für medizinisches Cannabis, angefangen bei Anbau und Produktion über die Herstellung bis hin zum Vertrieb von Produkten. Durch Partnerschaften mit Branchenexperten, führenden Marktteilnehmern und Ärzten baut AusCann sein Geschäft auf und schult die medizinische Gemeinschaft über die Vorteile von cannabinoiden Medikamenten. AusCann wurde 2014 gegründet und besitzt alle erforderlichen Lizenzen für den Anbau und die Herstellung von cannabinoiden Arzneimitteln in Australien. Das Unternehmen zielt zunächst auf Medikamente gegen neuropathische und chronische Schmerzen in Australien und Chile ab, prüft aber gleichzeitig auch die Möglichkeiten für den globalen Export.

Über MediPharm Labs Corp.

MediPharm Labs wurde 2015 gegründet und zeichnet sich dadurch aus, dass das Unternehmen der erste kanadische Produzent von Cannabisöl gemäß der kanadischen ACMPR-Verordnung wurde, ohne zuvor eine Lizenz für den Cannabisanbau erhalten zu haben. Dieser fachliche Schwerpunkt auf Cannabiskonzentrate aus unseren Reinräumen, die die cGMP (aktuelle gute Herstellungspraktiken) und ISO-Normen erfüllen, und unserem Labor, das die Anforderungen für kritische Umgebungen erfüllt, ermöglicht es MediPharm Labs, gereinigtes Cannabisöl und -konzentrate in pharmazeutischer Qualität für fortschrittliche derivative Produkte herzustellen. MediPharm Labs hat in ein kompetentes, forschungsorientiertes Team, modernste Technologie, nachgelagerte Extraktionsmethoden und eigens für die Produktion errichtete Anlagen investiert, um Patienten und Verbrauchern reine, sichere und genau dosierte Cannabisprodukte zu liefern. Das Handelsmarkenprogramm von MediPharm Labs ist ein Geschäft mit hohen Margen für das Unternehmen, im Rahmen dessen es opportunistisch von seinen zahlreichen Produktlieferpartnern trockene Cannabisblüten und -verschnitt beschafft, um proprietäre Cannabisölkonzentrat-Produkte für den weltweiten Wiederverkauf unter Handelsmarken herzustellen. MediPharm Labs wurde kürzlich bei den Canadian Cannabis Awards zum STARTUP-UNTERNEHMEN DES JAHRES ernannt.

Über die Tochtergesellschaft MediPharm Labs Australia Pty. Ltd. hat MediPharm Labs außerdem beim australischen Bundesamt für Arzneimittelkontrolle das Antragsverfahren zur Gewinnung und zum Import von medizinischen Cannabisprodukten in Australien abgeschlossen.

