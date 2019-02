In der Sendung "Börse am Mittwoch" spricht Holger Scholze mit Andreas Lipkow von comdirect über die aktuell recht schwierige Marktlage. Darüber hinaus werden aktuelle innen- und außenpolitische Konflikte in den USA beleuchtet und daraus wichtige Erkenntnisse für Anleger abgeleitet. Zudem kommen die Kursturbulenzen der Wirecard-Aktien zur Sprache.