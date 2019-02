2018 gab es einige Baustellen bei Fresenius: die Probleme mit Akorn, Prognosesenkungen und Probleme bei FMC und Helios. Dennoch war 2018 erneut ein Geschäftsjahr mit 33,5 Mrd. Euro Umsatz, 2 % Plus, 1,87 Mrd. Euro Gewinn, 4 % Plus. CFO Rachel Empey: "2018 war ein anspruchsvolles Jahr, aber dennoch erfolgreich." Nun wird zum 26. Mal in Folge die Dividende angehoben. Der Ausblick ist allerdings vorsichtig. Grund sind viele geplante Investitionen. CFO Rachel Empey erklärt im Interview die Pläne ...

