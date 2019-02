Anhand des Chartbildes erkennen wir, dass es sich hierbei um eine aktuelle Abwärtsbewegung handelt, die sich kurzzeitig in einen Seitwärtstrend bildete, jedoch nicht von Dauer war. Der Kurswert beträgt momentan rund 12 € und eine Veränderung im Trend könnte in der laufenden Zeit nicht so schnell wieder vorhanden sein.

Drastischer Sturz!

Durch den Widerstand am 19.03.2018, der bei 36 € lag, ist die Aktie deutlich abgesunken. Zudem prallte der Kurs von der 200-Tagelinie ab und der Aktienkurs ... (Johannes Weber)

