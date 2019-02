=== *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Februar mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Bonn *** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, Jahresergebnis, Mannheim 07:00 DE/Takkt AG, Jahresergebnis, Stuttgart 07:00 DE/Adva Optical Networking SE, Jahresergebnis, Martinsried *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Jahresergebnis, Zürich *** 07:00 FR/Axa SA, Jahresergebnis, Paris 07:00 FR/Accor SA, Jahresergebnis, Evry *** 07:05 IT/Telecom Italia SpA (TI), ausführliches Jahresergebnis und Veröffentlichung Strategieplan 2019-2021, Rom *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis (10:45 BI-PK), Düsseldorf *** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 4Q, Madrid 07:30 FR/Bouygues SA, Jahresergebnis, Saint-Quentin 07:35 DE/Indus Holding AG, Jahresergebnis, Bergisch Gladbach *** 07:40 FR/Orange SA, Ergebnis 4Q, Paris 07:45 DE/Krones AG, Jahresergebnis, Neutraubling 07:55 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Jahresergebnis, Kopenhagen *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Januar (endgültig) PROGNOSE: -0,8% gg Vm/+1,4% gg Vj vorläufig: -0,8% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: -1,0% gg Vm/+1,7% gg Vj vorläufig: -1,0% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,7% gg Vj 08:00 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Jahresergebnis, Aßlar *** 08:00 GB/Barclays plc, Jahresergebnis, London *** 08:00 GB/Anglo American plc, Jahresergebnis, London *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Februar PROGNOSE: 103 zuvor: 103 09:00 EU/EZB-Direktor Praet, Rede bei der Real Estate Conference von Eurostat, Luxemburg *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,5 zuvor: 47,8 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,1 zuvor: 51,2 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,9 zuvor: 53,0 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,9 zuvor: 49,7 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,5 zuvor: 51,2 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,5 zuvor: 50,5 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 51,3 zuvor: 51,0 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung Geschäftsbericht 2018 10:00 DE/Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), Russland-Konferenz, u.a. Rede von Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Berlin 10:00 DE/FDP, PK zu Hartz-IV-Reformvorschlägen, Berlin 10:00 DE/Infineon Technologies AG, HV, München 10:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, HV, Frankfurt 10:15 DE/Bündnis 90/Grüne, PG mit Fraktionschef Hofreiter zu einer ÖPNV-Offensive, Berlin 13:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, gemeinsame PK nach Gespräch mit dem Präsidenten von Burkina Faso, Kabore, Berlin *** 13:30 DE/Hochtief AG, Jahresergebnis (14:00 BI-PK in Düsseldorf), Essen *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 24. Januar 13:50 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim "Terry Third Thursday", Atlanta *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Februar PROGNOSE: +14,0 zuvor: +17,0 *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember (ursprünglich 25.1.2019) PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: revidiert +0,7% gg Vm; vorläufig +0,8% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 227.000 zuvor: 239.000 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,3 zuvor: 54,2 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,2 zuvor: 54,9 *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Januar PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -6,4% gg Vm *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Januar PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm *** 17:00 US/Rohöllagerbestände (Woche) 17:55 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis, Courbevoie 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q, Palo Alto - US/weitere Handelsgespräche zwischen China und den USA, u.a. Teilnahme von Chinas Vize-Regierungschef Liu He und US-Chefunterhändler Lighthizer, Washington - RU/Treffen von Russlands Staatschef Putin und Israels Ministerpräsident Netanjahu zu Syrien, Moskau ===

