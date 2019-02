Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta020/20.02.2019/15:10) - Der Vorstand der Unternehmens Invest Aktiengesellschaft veröffentlichte am 31. Jänner 2019 den Start des Bezugsangebots, mit dem die von der außerordentlichen Hauptversammlung der Unternehmens Invest Aktiengesellschaft am 28. November 2018 zu Tagesordnungspunkt 2 beschlossene ordentliche Barkapitalerhöhung um Nominale EUR 861.087,88 durch Ausgabe von 118.444 neuen Aktien (das "Bezugsangebot") durchgeführt werden sollte.



Die Unternehmens Invest Aktiengesellschaft gibt hiermit bekannt, dass das Bezugsangebot abgeschlossen ist und dass sämtliche 118.444 neuen Aktien zum Bezugspreis von EUR 25,30 je neuer Aktie bezogen bzw. erworben wurden. 1.185 Stück neue Aktien wurden durch Ausübung von Bezugsrechten bezogen und 117.259 Stück neue Aktien, die nicht durch Ausübung von Bezugsrechten bezogen wurden, zeichnete und erwarb Paul Neumann, MBA im Rahmen seiner Restzeichnungsverpflichtung.



Die Durchführung der Barkapitalerhöhung wird am 21. Februar 2019 in das Firmenbuch eingetragen werden. Valutatag ist der 22. Februar 2019. Die neuen Aktien aus der Barkapitalerhöhung werden ab dem 22. Februar 2019 im standard market Segment der Wiener Börse unter der separaten ISIN AT0000A25YP0 im Auktionshandel (einmal tägliche Auktion) gehandelt. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Jänner 2019 gewinnberechtigt und tragen deshalb die separate ISIN AT0000A25YP0. Die Gleichstellung der Gewinnberechtigung aller Aktien erfolgt voraussichtlich am oder um den 10. Juni 2019. Die neuen Aktien werden dann ebenso wie die bestehenden Aktien der Unternehmens Invest Aktiengesellschaft die ISIN AT0000816301 tragen.



Der Vorstand



Rechtlicher Hinweis Diese Informationen stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf von Wertpapieren der Unternehmens Invest Aktiengesellschaft dar. Das öffentliche Angebot von Aktien der Unternehmens Invest Aktiengesellschaft ist abgeschlossen und erfolgte ausschließlich in der Republik Österreich auf Grundlage eines von der Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligten und gemäß dem Kapitalmarktgesetz veröffentlichten Prospekts. Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt, in Gänze oder in Teilen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder anderen Ländern, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig ist, bestimmt.



(Ende)



Aussender: Unternehmens Invest AG Adresse: Am Hof 4, 1010 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Andrea Salchenegger Tel.: +43-1-4059771-12 E-Mail: andrea.salchenegger@uiag.at Website: www.uiag.at



ISIN(s): AT0000816301 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1550671800283



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresFebruary 20, 2019 09:10 ET (14:10 GMT)