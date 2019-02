Weiterstadt (ots) -



- Traditionsmarke ist Namensgeber des Jedermann-Rennens SKODA Velotour - Jedermann-Rennen mit 5.500 Teilnehmern, darunter das SKODA Veloteam mit 150 Sportlern - Offizieller Fahrzeugpartner SKODA stellt 37 Autos für Organisation und Rennleitung - Flotte umfasst SUV-Modelle KODIAQ und KAROQ sowie den Bestseller OCTAVIA COMBI - Informationen rund um Auftritte des SKODA Veloteams gibt es auf www.welovecycling.de - SKODA verlost Plätze für die Jedermann-Rennen 2019 auf www.welovecycling.de



Die Radsportsaison 2019 beginnt für SKODA am 1. Mai mit dem Klassiker Eschborn-Frankfurt. Die Traditionsmarke unterstützt das Profirennen, das zur World Tour der Union Cycliste Internationale (UCI) zählt, erneut als offizieller Hauptsponsor und Fahrzeugpartner. SKODA stellt insgesamt 37 Organisations- und Begleitautos zur Verfügung. Mit dabei sind die dynamischen SUV-Modelle KODIAQ und KAROQ sowie der Markenbestseller OCTAVIA COMBI. Zudem tritt SKODA als Namensgeber des Jedermann-Rennens SKODA Velotour auf. Der Veranstalter rechnet mit 5.500 Hobby-Radsportlern, 150 von ihnen werden als Teil des SKODA Veloteams an den Start gehen. Abseits der Strecke sorgt SKODA mit einer Roadshow für Unterhaltung.



Als fester Bestandteil der UCI WorldTour lockt das Eliterennen Eschborn-Frankfurt viele hochkarätige Profisportler in die Mainmetropole. In diesem Jahr warten 187,5 Kilometer Strecke und 3.222 Höhenmeter auf das Profi-Peloton. Zum Pflichtprogramm des traditionsreichsten deutschen Eintagesrennens zählt der Anstieg auf den Feldberg. Zudem führt die Strecke die Teilnehmer gleich mehrmals über den Berg Ruppertshainer und den Mammolshainer Stich.



SKODA geht beim Radklassiker als offizieller Fahrzeugpartner an den Start. Als Organisations- und Begleitfahrzeuge sind der vielseitige OCTAVIA COMBI und OCTAVIA COMBI RS sowie die dynamischen SUV-Modelle KODIAQ, KODIAQ RS* und KAROQ SPORTLINE im Einsatz. Typisch SKODA punkten sie mit durchdachter Funktionalität, großzügigem Raumangebot und vielen praktischen Simply Clever-Details. Darüber hinaus haben die Flottenfahrzeuge moderne Assistenzsysteme für Sicherheit und Komfort an Bord.



Eschborn-Frankfurt markiert den Beginn der Jedermann-Saison



Während die Profis Anfang Mai schon einige Rennen absolviert haben, starten die Jedermänner und -frauen in Eschborn-Frankfurt erstmals in diesem Jahr richtig durch. Beim Klassiker in der Taunus-Region können sie sich zwischen drei Streckendistanzen entscheiden. Alle starten und enden im hessischen Eschborn. Gerade für Anfänger oder Wiedereinsteiger eignet sich die SKODA Velotour Skyline. Bei der 40 Kilometer langen Strecke passieren die Amateure unter anderem Oberusel und Steinbach, zudem bleibt es hauptsächlich flach. Sowohl bei der 100 Kilometer langen SKODA Velotour Classic als auch bei den 87 Kilometern der SKODA Velotour Express führt die Strecke die Teilnehmer auch auf den 800 Meter hohen Feldberg. Die längste Route hält noch eine weitere Höhenpartie bereit: den Mammolshainer Stich. Dank des angebotenen Routenwechsels haben die Hobbysportler noch während des laufenden Rennens die Möglichkeit, zwischen den drei Distanzen zu wechseln.



Im Rahmen der SKODA Velotour Frankfurt/Eschborn können Freizeitradfahrer zudem am SKODA Velotour Ride teilnehmen. Hier steht ihnen in einer eigenen Gruppe und ohne Zeitnahme eine 40 Kilometer lange Strecke bevor.



Von den insgesamt 5.500 Freizeitathleten treten 150 als Teil des SKODA Veloteams in die Pedale. Diese Sportler sind am SKODA Radsporttrikot im frischen Grünton der Marke zu erkennen und profitieren unter anderem von professioneller Betreuung inklusive Mechanikerservice und Massage. Die begehrten Plätze für Jedermann-Rennen in 2019 verlost SKODA regelmäßig auf www.welovecycling.de. Startplätze vergibt die Traditionsmarke neben der SKODA Velotour Frankfurt/Eschborn auch für den SKODA Velodom Köln (2. Juni), das SKODA Velorace Dresden (11. August), die EuroEyes Cyclassics Hamburg (25. August), die Jedermann Tour Erfurt (1. September) und den Sparkassen Münsterland Giro (3. Oktober).



Vielfältiges Rahmenprogramm abseits der Strecke



Zusätzlich zur spannenden Action auf der Rennstrecke gibt es weiteres Entertainment-Programm rund um die Veranstaltungsorte. Zu den Highlights zählt die SKODA Roadshow-Bühne am Frankfurter Opernplatz. Hier können Fans einen echten Tour de France-Teilnehmer treffen: den SKODA SUPERB. Die elegante rote Limousine im auffälligen Tour de France-Kleid diente Tour-Direktor Christian Prudhomme während des wohl härtesten Radrennens der Welt als rollende Kommandozentrale. Darüber hinaus können Gäste in aktuellen Modellen der Marke Probe sitzen. Neben der Roadshow-Bühne in der Frankfurter Innenstadt ist die Marke auch in Eschborn mit weiteren ausgestellten Fahrzeugen vertreten.



SKODA mit großer Tradition als ,Motor des Radsports'



Die Leidenschaft für den Radsport reicht bei SKODA bis in die Anfänge der Unternehmenshistorie zurück, die mit dem Fahrrad begann. 1895 - also vor 124 Jahren - gründeten Václav Laurin und Václav Klement eine Fahrradmanufaktur im böhmischen Mladá Boleslav. Bereits zehn Jahre später rollte mit der Voiturette A das erste Automobil der jungen Firma aus den Werkshallen. 1925 fusionierte Laurin & Klement mit SKODA. Heute ist Radsport ein Eckpfeiler der SKODA Sponsoringstrategie. Die Marke engagiert sich auf vielen Ebenen als ,Motor des Radsports': Neben der Tour de France und der Spanien-Rundfahrt (,Vuelta') unterstützt SKODA weitere internationale Radrennen sowie zahlreiche nationale und internationale Breitensport-Veranstaltungen. Ferner zählen Fahrrad-Accessoires zum erweiterten SKODA Produktangebot.



SKODA Veloteam Termine 2019:



1. Mai: SKODA Velotour Eschborn-Frankfurt 2. Juni: SKODA Velodom Köln 11. August: SKODA Velorace Dresden 25. August: EuroEyes Cyclassics Hamburg 1. September: Jedermann Tour Erfurt 3. Oktober: Sparkassen Münsterland Giro



