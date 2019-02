Zürich (ots) -

- Umsatz der M-Industrie steigt, bereinigt um den CCA-Verkauf, um

2.7% auf CHF 5.829 Mrd. - Wiederum zweistelliges Wachstum im

internationalen Geschäft (+10.9%). - Asiengeschäft wird mit

Akquisition in Südkorea weiter ausgebaut. - Investitionen von CHF 207

Mio. stärken den Werkplatz Schweiz.



Die M-Industrie erzielte 2018 einen konsolidierten Umsatz von CHF

5.829 Mrd. (Vorjahr CHF 5.905 Mrd.). Die Abnahme ist auf die

weggefallenen Umsätze durch den Verkauf von Cash+Carry Angehrn (CCA)

zurückzuführen. Ohne Berücksichtigung dieses Verkaufs wurde ein

Wachstum von CHF 155 Mio. (+2.7%) erzielt. Im internationalen

Geschäft steigerte die M-Industrie den Umsatz um CHF 79 Mio. (+10.9%)

auf CHF 807 Mio. Bereinigt um den Verkauf von CCA legten die Umsätze

im Schweizer Markt auf CHF 5.022 Mrd. (+1.5%) ebenfalls zu. Im

internationalen Geschäft (Export und Auslandstandorte) resultierte

ein starkes Wachstum von CHF 79 Mio. (+10.9%) auf CHF 807 Mio.

Wachstumstreiber waren erneut die Sortimente Kosmetik, Kaffeekapseln,

Schokolade und Käse. In Asien ist mit der Übernahme der

südkoreanischen Firma Gowoonsesang Cosmetics Co., Ltd. die

Marktposition weiter gestärkt worden.



Im Schweizer Markt (Detailhandel und Grossverbrauchergeschäft)

steigerte die M-Industrie - bereinigt um den Verkauf von CCA - den

Umsatz um 1.5% auf CHF 5.022 Mrd. Im Geschäft mit der Migros-Gruppe

konnte ein Wachstum von 0.8% auf CHF 4.117 Mrd. erzielt werden. Dabei

entwickelten sich die Umsätze mit Denner überproportional positiv. Im

Grossverbrauchergeschäft hat die M-Industrie die Ausrichtung auf den

Belieferungshandel konsequent weitergeführt. Saviva hat in Landquart

(GR) ihr erstes regionales Verkaufs- und Logistik-zentrum mit

integrierter Gastrometzgerei eröffnet. Dabei werden die Kräfte der

Traditionsmarken Scana, Mérat sowie Lüchinger + Schmid unter einem

Dach gebündelt. Bereinigt um den CCA-Verkauf wurde ein Wachstum von

5.0% erreicht. Der Umsatz beträgt damit CHF 906 Mio.



Investitionen in den Werkplatz Schweiz und in eine nachhaltige

Produktion Die M-Industrie hat 2018 CHF 207 Mio. in den Werkplatz

Schweiz investiert. Die Schwerpunkte lagen wie in den Vorjahren auf

Kapazitätserweiterungen, der Automatisierung und Digitalisierung der

Prozesse sowie bei Investitionen zur Reduktion der CO2-Emissionen und

des Wasserverbrauches. Mit dem im Berichts¬jahr erstellten Neubau für

Elterntiere zur Bruteierproduktion in Sierre/Siders sowie mit der

neuen Brüterei in Avenches setzt die Micarna in der

Geflügelproduktion neue Standards im Bereich Tierwohl. Stabile

Entwicklung bei den Arbeitsplätzen Die M-Industrie beschäftigte Ende

2018 14'136 Mitarbeitende, was einem Plus von 105 Mitarbeitenden

entspricht. Im Ausland arbeiten 1'340 Mitarbeitende. Die M-Industrie

als wichtige Ausbildnerin hat im Jahr 2018 insgesamt 554 Lernende in

über 30 verschiedenen Berufen ausgebildet. Ausblick Die M-Industrie

wird im Inland das Grossverbrauchergeschäft konsequent

weiterentwickeln und im internationalen Geschäft dynamisch

weiterwachsen.



Nettoumsätze konsolidiert 2018 der M-Industrie



Absatzkanal Nettoumsatz 2018



in Mio. CHF Veränderung zum Vorjahr in MCHF Veränderung zum

Vorjahr in % Migros-Gruppe 4'117 +32 +0.8% Grossverbraucher CH* 906

+43 +5.0% International 807 +79 +10.9% Total konsolidiert* 5'829 +155

+2.7% *Vorjahr bereinigt um Verkauf CCA



Kurzportrait M-Industrie



Die M-Industrie gehört mit ihren 23 leistungsstarken Unternehmen

in der Schweiz und 9 Produktions-betrieben sowie diversen

Handelsplattformen im Ausland zur Migros-Gruppe. Sie bietet über

20'000 hochwertige Food- und Near-Food-Produkte zum besten

Preis-Leistungs-Verhältnis an und ist damit einer der grössten

Eigenmarkenproduzenten weltweit. Die M-Industrie setzt auf den

Industriestandort Schweiz; ihr Geschäft - basierend auf den Werten

Leistungs¬fähigkeit, Qualität und Zuverlässig¬keit - baut sie laufend

aus. Als Industriegruppe der Migros ist sie nahe am Markt, setzt

Trends und überrascht mit innovativen Produkten und Dienstleistungen.

Sie exportiert Schweizer Qualitätsprodukte in über 50 Länder. Zu

ihren Kunden gehören nam¬hafte internationale Grossunternehmen. Die

M-Industrie produziert verantwortungsvoll und nachhaltig. Sie

transportiert die Waren wenn immer möglich mit der Bahn. Mit über

14'000 Mitarbeitenden, darunter 554 Lernende in über 30 Berufen, ist

sie eine bedeutende Arbeitgeberin in der Schweiz.



Zürich, 20. Februar 2019



