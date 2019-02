Berlin (ots) -



Die Triebwerke laufen heiß, gleich ist es soweit: Der erste Tweet des @Team_Luftwaffe hebt ab!



Ab heute werden tagesaktuelle Themen schnell, transparent und direkt mit Überschallgeschwindigkeit gezwitschert. Generalleutnant Ingo Gerhartz, Inspekteur der Luftwaffe, ist begeistert: " Ich freue mich, dass wir mit unserem Twitter-Auftritt ab heute die Öffentlichkeit auch auf den sozialen Medien an der Arbeit des Teams Luftwaffe teilhaben lassen."



Und wir würden uns freuen, wenn auch Sie einer unserer Follower werden.



