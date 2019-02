Amsterdam und Colombo, Sri Lanka (ots/PRNewswire) -



- Migranten aus Sri Lanka können jetzt rund um die Uhr Sofortüberweisungen auf jedes beliebige Bankkonto in Sri Lanka tätigen



Durch die Partnerschaft zwischen TerraPay (https://www.terrapay.com/) und Pan Asia Bank (http://www.pabcbank.com/) sind die Netzwerkpartner von TerraPay ab sofort in der Lage, aus dem Ausland Sofortüberweisungen auf jedes beliebige Bankkonto in Sri Lanka zu tätigen. Migranten auf der ganzen Welt aus Sri Lanka können die Partnerpunkte, Website und mobile App von TerraPay verwenden, um in Echtzeit Geld auf das Bankkonto von Familie und Freunden zu Hause zu überweisen. Der Service steht rund um die Uhr zur Verfügung, auch an Feiertagen.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/717237/TerraPay_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/824365/TerraPay_Pan_Asia_Bank.jpg )



TerraPay ist ein Echtzeit-Bezahlnetzwerk, das alle globalen Finanzinstrumente vernetzt. Das Unternehmen ermöglicht die Interoperabilität von E-Wallets in internationalen, regionalen und Inlandsmärkten. Mit TerraPays Interoperabilitäts-Engine können Kunden Echtzeit-Transaktionen über verschiedene Bezahlinstrumente, Plattformen und Regionen beauftragen und annehmen.



Aniruddha Sane, Chief Business Officer bei TerraPay, kommentierte: "Wir begrüßen die Partnerschaft mit Pan Asia Bank, eine führende Bank in Sri Lanka, um Sofortüberweisungen auf über 10 Millionen Bankkonten zu ermöglichen. Weltweit vernetzt TerraPay mehr als 1,5 Milliarden Bankkonten und über 200 Millionen E-Wallets in über 50 Ländern, um Sofortüberweisungen aus dem Ausland zu empfangen. Bis 2020 wollen wir diese Statistik verdoppeln, und Asien ist der Motor dieses Wachstums."



Gerald Wanigarathne, DGM - Information Technology bei Pan Asia Bank, sagte: "Wir sind hocherfreut über die Partnerschaft mit TerraPay im Rahmen unserer Expansionsstrategie im Zahlungsverkehrgeschäft. Unsere Kunden profitieren von einer bequemen und schnellen Überweisungsplattform durch unser Bankennetzwerk. Wir sind überzeugt, dass Pan Asia Bank damit ihre Position weiter stärkt und ihren Bestandskunden und potenziellen Neukunden eine größere Auswahl an Bankendienstleistungen anbieten kann."



Informationen zu TerraPay



TerraPay ist der weltweit erste Switch für mobile Überweisungen und agiert als Dienstleister für die B2B-Transaktionsabwicklung (Clearing und Settlement) für E-Wallets. TerraPays erstklassige Technologie liefert die Interoperabilitäts-Engine, mit der die Kunden seiner Partner Echtzeit-Transaktionen über verschiedene Bezahlinstrumente, Plattformen und Regionen beauftragen und annehmen können.



TerraPay ist ein B2B-Unternehmen und wurde von Comviva aufgelegt, ein Weltmarktführer bei Lösungen für mobile Finanzdienstleistungen und Teil der 21 Mrd. USD schweren Mahindra Group. TerraPay ist in verschiedenen Gerichtsbarkeiten registriert und reguliert. In GB unterliegt es der Aufsicht der Financial Conduct Authority (FCA).



