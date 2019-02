Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Adler Modemärkte AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Adler Modemärkte AG Unternehmen: Adler Modemärkte AG ISIN: DE000A1H8MU2 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 20.02.2019 Kursziel: EUR 8,60 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Hasler Weitere Kostensenkungen in der Umsetzung Die vorläufigen Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 lagen im Rahmen der Management-Guidance und unserer Erwartungen. Die Ankündigung, in den nächsten Jahren defizitäre Modemärkte zu optimieren, unterstützt die bereits eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen wie etwa der Wechsel des Logistik-Partners und die Strategie, den Anteil an höhermargigen Eigenprodukten auszubauen. Daher rechnen wir für die kommenden Jahre in einem anspruchsvollen Marktumfeld mit einem deutlichen Ergebnisanstieg. Dieser wird, obwohl das Unternehmen seine Versprechungen eingehalten hat, aus unserer Sicht derzeit nicht vom Kapitalmarkt in die Aktie eingepreist. Nach Anpassung der bewertungsrelevanten Parameter errechnen wir unter Verwendung eines dreistufigen DCF-Entity-Modells auf Sicht von 24 Monaten ein unverändertes Kursziel von EUR 8,60. Gegenüber dem gestrigen Schlusskurs von EUR 3,70 entspricht dies einem Kurssteigerungspotenzial von 132,4%. Wir bestätigen damit unser Buy-Rating für die Aktien der Adler Modemärkte AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17591.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

February 20, 2019 09:43 ET (14:43 GMT)