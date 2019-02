Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: ABO Wind AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Wind AG Unternehmen: ABO Wind AG ISIN: DE0005760029 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 20.02.2019 Kursziel: 21,50 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 20,50 auf EUR 21,50. Zusammenfassung: Bereits im Januar wartete ABO Wind mit zwei Erfolgsmeldungen auf. Zum einen hat das Unternehmen ein zweites französisches Windparkportfolio mit einer Gesamtkapazität von 116,5 MW an den tschechischen Versorger CEZ veräußert. Zum anderen hat ABO Wind die Genehmigung zum Bau eines Windparks (30 MW) in Tunesien erhalten. Damit setzt das Unternehmen seine erfolgreiche Geschäftstätigkeit im Ausland nahtlos fort. Im Dezember hatte ABO Wind den Verkauf von Projekt- (70 MW) und Optionsrechten (67 MW) in Spanien und den Verkauf von Optionsrechten für drei große Windparks (insgesamt 330 MW) in Argentinien gemeldet. Am 20. Februar teilte ABO Wind mit, dass in den letzten Monaten Wandelanleihen im Gesamtwert von EUR 11,5 Mio. gezeichnet wurden. Wir erhöhen unsere Schätzungen für 2018E und 2019E. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR 21,50 (bisher: EUR 20,50). Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 20.50 to EUR 21.50. As early as January, ABO Wind came up with two success stories. First, the company sold a second French wind farm portfolio with a total capacity of 116.5 MW to the Czech utility CEZ. Then, ABO Wind received the approval to build a wind farm (30 MW) in Tunisia., the company is thus seamlessly continuing its successful business abroad. In December, ABO Wind reported the sale of project (70 MW) and option rights (67 MW) in Spain and the sale of option rights for three large wind farms (330 MW in total) in Argentina. On 20 February, ABO Wind announced that convertible bonds totalling EUR 11.5m had been subscribed in recent months. We are increasing our estimates for 2018E and 2019E. An updated DCF model yields a new price target of EUR 21.50 (previously: EUR 20.50). We confirm our Buy recommendation. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17593.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2019 09:47 ET (14:47 GMT)