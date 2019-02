Die Aktie von Barrick Gold hat am gestrigen Dienstag beeindruckende 4,6 Prozent zulegen können. Das Papier des noch weltgrößten Goldproduzenten schickt sich an, das Hoch aus dem Dezember 2018 bei 14,11 US-Dollar in Angriff zu nehmen. Heute kommt die Meldung, dass Barrick Gold ein Problem aus der Welt schaffen konnte. Allerdings kostet diese Lösung 300 Millionen Dollar.

