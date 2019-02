Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa notieren am Mittwochnachmittag im Plus. Der DAX nutzte das freundliche Umfeld und erklomm am Vormittag mit 11.414 Punkten ein Jahreshoch. Positiv wird an der Börse gewertet, dass bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China die Zeichen auf Entspannung stehen. Hier hat Trump signalisiert, dass der Termin 1. März nicht in Stein gemeißelt sei. Dies sei "kein magisches Datum", sagte Trump am Vorabend. Das wird als Zeichen gewertet, dass zwischen den beiden Wirtschaftsblöcken ein versöhnlicher Umgangston herrscht.

Am Nachmittag notiert der DAX noch 0,7 Prozent höher bei 11.388 Punkten, der Euro-Stoxx-50 handelt mit 3.255 Punkten 0,5 Prozent im Plus. Auch das Gold legt weiter zu und erreichte bei 1.346,80 Dollar sein Jahreshoch.

Sainsbury im Ausverkauf

Die britische Kartellbehörde CMA will die geplante Fusion von J Sainsbury und Asda unterbinden, wenn die beiden Einzelhandelskonzerne nicht große Zugeständnisse machen. Eine erste Prüfung des Deals habe ergeben, dass ein Zusammenschluss der Supermarktketten die Preise in den Geschäften steigen lassen und die Qualität des Angebots verschlechtern würde. Die Analysten von Shore raten ihren Kunden nun, die Sainsbury-Aktie zu verkaufen. Mit zunehmender Unwahrscheinlichkeit der Asda-Transaktion trete der Status von Sainsbury als Nachzügler unter den Supermärkten zutage. Die Aktie stürzt um gut 16 Prozent ab.

Swedbank brechen um 11 Prozent ein, auch die schwedische Bank soll in einen Geldwäscheskandal verstrickt sein. Für die Aktie der UBS geht es um 3,1 Prozent nach unten. Die Schweizer Großbank ist in Frankreich zu einer Rekordbuße von 3,7 Milliarden Euro verurteilt worden. Das Pariser Strafgericht sprach die Bank schuldig, französische Kunden zur Steuerhinterziehung verleitet zu haben. Lloyds steigen indes um 5,4 Prozent nach überraschend starken Geschäftszahlen. Die britische Lloyds Banking Group hat im vergangenen Jahr ihren Vorsteuergewinn auf 5,96 von 5,28 Milliarden Pfund Sterling gesteigert.

FMC hat die Kosten im Griff

Nach Quartalsberichten springen im DAX die Aktien von FMC und Fresenius nach oben. "Die beiden Unternehmen haben geliefert", so ein Händler mit Blick auf die Erwartungen der Analysten. Fresenius Medical Care (FMC) liegt bei dem über mehrere Jahre laufenden Sparprogramm über den eigenen Planungen. Darüber hinaus profitieren FMC von der Ankündigung eines Aktienrückkaufs von 1 Milliarde Euro und steigen um 5,2 Prozent. Fresenius legen um 5,5 Prozent zu, auch dank einer höheren Dividende.

Die Titel des Autozulieferers Elringklinger stürzen um 10,2 Prozent ab. Zu den schwachen Geschäftszahlen gesellt sich ein Ausfall der Dividende. Die Aktie von Senvion bricht um 22 Prozent ein auf 1,15 Euro. Der Hersteller von Windkraftanlagen hat die eigenen Prognosen verfehlt. Der Umsatz ging von 1,89 auf 1,45 Milliarden Euro zurück. Die Aktien von Dialog Semiconductor geraten zunehmend unter Druck. Der Kurs fällt um 5,1 Prozent. Händler verweisen auf die Analysten des Bankhauses Lampe: "Lampe warnt im Vorfeld der Quartalszahlen vor überzogenen Erwartungen", so ein Händler.

Das größte Plus weisen europaweit die Automobilwerte aus, sie legen im Schnitt um 2,1 Prozent zu. Bei den Einzelwerten gewinnen Continental 3,9 Prozent und VW 2,5 Prozent. Die Analysten von Berenberg haben die Aktie von Continental auf Hold hochgestuft. Zudem gilt der Sektor als größter Profiteur, sollte sich der Handelskonflikt entspannen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.255,19 0,49 15,78 8,45 Stoxx-50 3.017,81 0,62 18,69 9,34 DAX 11.388,22 0,70 79,01 7,85 MDAX 24.352,73 -0,09 -22,94 12,81 TecDAX 2.613,23 -0,77 -20,39 6,65 SDAX 10.847,03 0,35 37,98 14,07 FTSE 7.230,17 0,71 51,00 6,70 CAC 5.192,30 0,62 31,78 9,76 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,10 -0,01 -0,15 US-Zehnjahresrendite 2,65 0,01 -0,03 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:27 Uhr Di, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1340 +0,01% 1,1337 1,1333 -1,1% EUR/JPY 125,69 +0,26% 125,74 125,38 -0,0% EUR/CHF 1,1345 -0,06% 1,1357 1,1352 +0,8% EUR/GBP 0,8704 +0,29% 0,8689 0,8690 -3,3% USD/JPY 110,85 +0,24% 110,90 110,63 +1,1% GBP/USD 1,3029 -0,24% 1,3047 1,3038 +2,1% Bitcoin BTC/USD 3.916,99 +0,16% 3.893,64 3.950,96 +5,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,21 56,09 +0,2% 0,12 +22,9% Brent/ICE 66,29 66,45 -0,2% -0,16 +21,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.344,15 1.341,10 +0,2% +3,06 +4,8% Silber (Spot) 16,07 16,00 +0,4% +0,07 +3,7% Platin (Spot) 828,50 820,50 +1,0% +8,00 +4,0% Kupfer-Future 2,90 2,87 +0,8% +0,02 +10,2% ===

