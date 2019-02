Die Wirtschaft der Eurozone ist nach Einschätzung des Chefvolkswirts der Europäischen Zentralbank nicht weit von einem Teufelskreis entfernt. "Das Wirtschaftsklima in der Eurozone verändert sich fundamental und nicht nur vorübergehend", sagte Peter Praet am Mittwoch in Frankfurt. Dies habe mit den Handelskonflikten und politischen Unsicherheiten, wie dem Brexit und der Lage in Italien, zu tun. "Wir sind jetzt noch nicht in einem Teufelskreis, aber wir sind nahe dran."

