Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US8972384080 TrovaGene Inc. 20.02.2019 US8972386069 TrovaGene Inc. 21.02.2019 Tausch 6:1

CA74170R1091 Primary Energy Metals Inc. 20.02.2019 CA74170R2081 Primary Energy Metals Inc. 21.02.2019 Tausch 10:1

CA37640A1057 Glacier Lake Resources Inc. 20.02.2019 CA37640A2048 Glacier Lake Resources Inc. 21.02.2019 Tausch 10:1

US03748R1014 Apartment Investment and Management Co. 20.02.2019 US03748R7540 Apartment Investment and Management Co. 21.02.2019 Tausch 1,03119:1