Zürich (ots) - Im Management der krisengeplagten Uhrenfirma Corum

aus La Chaux-de-Fonds soll es zu einer massiven Schrumpfung gekommen

sein. Offenbar wurde der ursprünglich aus acht Mitgliedern bestehende

Vorstand auf vier Positionen reduziert. Das berichtet eine interne

Quelle gegenüber der «Handelszeitung». Die Verkleinerung des

Managements, das auch für die Geschicke der Uhrenmanufaktur Eterna

verantwortlich ist, soll auf Anweisung des chinesischen Besitzers,

der Citychamp Watch & Jewellery Group, geschehen sein. Corum wollte

sich dazu nicht äussern. Ein Citychamp-Sprecher bestätigte, dass es

ein Treffen gegeben habe, es sei zu einer Reduzierung im Management

gekommen. Zuletzt machte die ebenfalls zur Citychamp-Gruppe gehörende

Uhrenmarke Eterna mit einem drohenden Konkurs von sich reden. Dieser

wurde aber abgewendet. Wer bei Corum derzeit das Ruder in der Hand

hält, ist unklar. Im Dezember wurde bekannt, dass Corum-Chef Jérôme

Biard abtritt. Er wird per 1. April 2019 die Führung bei

Roventa-Henex übernehmen, wie die «Handelszeitung» erfuhr.



