Immer mehr Hersteller wollen ein Stück vom stark wachsenden Elektroautomarkt abhaben. Heute bricht beim chinesischen Autobauer Kandi Euphorie aus - die Aktie springt 40 Prozent ins Plus. Der Grund: Die Chinesen haben die Erlaubnis der US-Behörde NHTSA erhalten, die Modelle EX3 (Bild) und K22 in die USA zu importieren. Eine Gefahr für den Tesla-Absatz? Wohl eher nicht. Wenngleich das Design gefällig ist, das Vertrauen in die junge China-Marke ist in den USA noch sehr gering.

