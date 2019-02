Die BKS Bank AG startet ein Aktienrückkaufprogramm. Beginn des Rückkaufprogramms ist der 25. Februar 2019, die voraussichtliche Dauer ist bis 1. März 2019. Das Rückkaufprogramm bezieht sich auf die auf Inhaber lautende Stammaktien der BKS Bank AG. Beabsichtigt ist der Rückerwerb von bis zu 100.000 Stück Stammaktien der BKS Bank AG, das entspricht einem Anteil am stimmberechtigten Grundkapital der Gesellschaft von ca. 0,24% und am gesamten Grundkapital von ca. 0,23%. Der Rückkauf erfolgt über die Börse und/oder unter Beachtung der aktienrechtlichen Beschränkungen auch außerhalb der Börse. Zweck des Rückkaufs ist in erster Linie, diese Aktien zur Deckung der BKS-Mitarbeiterprogramme und BKS-Führungskräfteprogramme 2019-2021 zu verwenden. Der Vorstand behält sich jedoch vor, ...

