Zürich (ots) - «Das Personal ist heute der strategische Faktor

schlechthin im Gesundheitsbereich», sagt Uwe E. Jocham. Der

Direktionspräsident der Insel-Gruppe führt einen der grössten

Gesundheitskonzerne, er präsidiert auch den Berner

Arbeitgeberverband. Kein Sektor spürt den Fachkräftemangel so sehr

wie das Gesundheitswesen: Die Spitäler und Kliniken suchen

händeringend nach Medizin- und Pflegeprofis. Dabei laufe die Branche

erst in eine Durststrecke hinein, so Jocham im Interview mit der

«Handelszeitung»: «Wir haben gar keine Wahl. Wir werden unsere Lücken

nicht mehr wie bis anhin mit Personal aus dem Ausland füllen können.»

Die Schweiz müsse also noch intensiver ausbilden. «Zudem müssen wir

alles tun, um als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben, das heisst:

Kinderkrippen, die Möglichkeit zu Homeoffice und Teilzeitarbeit,

Gleichstellung.» Bemerkenswert ist diese Haltung, weil die

Insel-Gruppe mit dem Fall der Oberärztin Natalie Urwyler einen

landesweit beachteten Diskriminierungsprozess zu bewältigen hat. Man

habe gewaltige Fortschritte gemacht bei der Gleichstellung, sagt

Jocham: «Der Anteil der Frauen im Kader über alle Berufsgruppen

beträgt 48 Prozent. Vermutlich gibt es kaum ein Schweizer

Unternehmen, in dem auf vergleichbarer Stufe fast die Hälfte der

Angestellten weiblich ist.»



