DGAP-DD: Gerresheimer AG deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 20.02.2019 / 17:34 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Titel: Dr. Vorname: Axel Nachname(n): Herberg 2. Grund der Meldung a) Position / Status Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Gerresheimer AG b) LEI 5299006GD4UWSYZOKC28 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE000A0LD6E6 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 64,0000 EUR 36032,00 EUR 64,0000 EUR 4544,00 EUR 64,0000 EUR 23040,00 EUR 64,0000 EUR 23424,00 EUR 64,0000 EUR 41728,00 EUR 64,0000 EUR 41728,00 EUR 64,0000 EUR 12672,00 EUR 64,0000 EUR 36096,00 EUR 64,0000 EUR 7104,00 EUR 63,9500 EUR 14964,30 EUR 64,0000 EUR 25600,00 EUR 64,0000 EUR 5632,00 EUR 64,0000 EUR 32448,00 EUR 64,0000 EUR 6848,00 EUR 64,0000 EUR 1280,00 EUR 64,0000 EUR 20672,00 EUR 64,0000 EUR 41728,00 EUR 64,0000 EUR 41728,00 EUR 64,0000 EUR 33152,00 EUR 64,0000 EUR 7232,00 EUR 64,0000 EUR 25920,00 EUR 64,0000 EUR 9856,00 EUR 64,0000 EUR 8832,00 EUR 64,0000 EUR 23040,00 EUR 64,0000 EUR 14080,00 EUR 64,0000 EUR 41728,00 EUR 64,0000 EUR 7232,00 EUR 64,0000 EUR 8576,00 EUR 64,0000 EUR 8576,00 EUR 64,0000 EUR 28800,00 EUR 64,0000 EUR 5696,00 EUR 63,9000 EUR 31950,00 EUR 63,8500 EUR 15132,45 EUR 63,8500 EUR 13153,10 EUR 63,8500 EUR 319,25 EUR 63,8500 EUR 27966,30 EUR 63,8500 EUR 17239,50 EUR 63,8500 EUR 16664,85 EUR 63,8500 EUR 12770,00 EUR 63,8500 EUR 9896,75 EUR 63,8500 EUR 1660,10 EUR 63,8500 EUR 3575,60 EUR 63,8500 EUR 9705,20 EUR 63,8500 EUR 13344,65 EUR 63,8500 EUR 1277,00 EUR 63,8500 EUR 9705,20 EUR 63,8500 EUR 5171,85 EUR 63,8500 EUR 53697,85 EUR 63,8500 EUR 6385,00 EUR 63,8500 EUR 9322,10 EUR 63,8500 EUR 7853,55 EUR 63,8500 EUR 19729,65 EUR 63,8500 EUR 6385,00 EUR 63,8500 EUR 27072,40 EUR 63,8500 EUR 8108,95 EUR 63,8500 EUR 9002,85 EUR 63,8500 EUR 1213,15 EUR 63,8500 EUR 12897,70 EUR 63,8500 EUR 25540,00 EUR 63,7500 EUR 6375,00 EUR 63,7500 EUR 25181,25 EUR 63,7500 EUR 19443,75 EUR 63,7500 EUR 5737,50 EUR 63,7500 EUR 15045,00 EUR 63,7500 EUR 3761,25 EUR 63,7500 EUR 10136,25 EUR 63,8500 EUR 22475,20 EUR 63,8500 EUR 1404,70 EUR 63,8500 EUR 23879,90 EUR 63,8500 EUR 23879,90 EUR 63,8500 EUR 21134,35 EUR 63,8500 EUR 2745,55 EUR 63,8500 EUR 23879,90 EUR 63,8500 EUR 2043,20 EUR 63,8500 EUR 28221,70 EUR 63,8500 EUR 17494,90 EUR 63,8500 EUR 43673,40 EUR 63,8500 EUR 4086,40 EUR 64,0000 EUR 7680,00 EUR 64,0000 EUR 16960,00 EUR 64,0000 EUR 42304,00 EUR 64,0000 EUR 64,00 EUR 64,0000 EUR 9408,00 EUR 64,0000 EUR 12288,00 EUR 64,0000 EUR 6848,00 EUR 64,0000 EUR 23040,00 EUR 64,0000 EUR 33024,00 EUR 64,0000 EUR 8128,00 EUR 64,0000 EUR 19968,00 EUR 64,0000 EUR 19968,00 EUR 64,0000 EUR 19968,00 EUR 64,0000 EUR 19968,00 EUR 64,0000 EUR 19968,00 EUR 64,0000 EUR 8448,00 EUR 64,0000 EUR 5824,00 EUR 64,0000 EUR 5440,00 EUR 64,0000 EUR 11520,00 EUR 64,0000 EUR 8704,00 EUR 64,0000 EUR 6656,00 EUR 64,0000 EUR 12800,00 EUR 64,0000 EUR 512,00 EUR 64,0000 EUR 512,00 EUR 63,8500 EUR 23879,90 EUR 63,8500 EUR 14877,05 EUR 63,8500 EUR 3511,75 EUR 63,8500 EUR 12897,70 EUR 63,8500 EUR 5491,10 EUR 63,8500 EUR 23879,90 EUR 63,8500 EUR 5491,10 EUR 63,8500 EUR 23879,90 EUR 63,8500 EUR 5491,10 EUR 63,8500 EUR 4214,10 EUR 63,8500 EUR 15515,55 EUR 63,8500 EUR 4150,25 EUR 63,8500 EUR 4150,25 EUR 63,8500 EUR 1021,60 EUR 63,8500 EUR 15579,40 EUR 63,8500 EUR 4150,25 EUR 63,8500 EUR 31925,00 EUR 63,8500 EUR 6704,25 EUR 63,8500 EUR 25220,75 EUR 63,8500 EUR 18516,50 EUR 63,8500 EUR 25220,75 EUR 63,8500 EUR 25220,75 EUR 63,8500 EUR 25220,75 EUR 63,8500 EUR 25220,75 EUR 63,8500 EUR 15834,80 EUR 63,8500 EUR 3256,35 EUR 63,8500 EUR 9385,95 EUR 63,8500 EUR 7342,75 EUR 63,9000 EUR 20767,50 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 63,9170 EUR 2045345,1500 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-02-19; UTC+1 f) Ort des Geschäfts Name: XETRA MIC: XETR 20.02.2019 Sprache: Deutsch Unternehmen: Gerresheimer AG Klaus-Bungert-Str. 4 40468 Düsseldorf Deutschland Internet: http://www.gerresheimer.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 49097 20.02.2019 ISIN DE000A0LD6E6