Genf (awp) - Die britische Grossbank HSBC hat in der Schweiz im vergangenen Geschäftsjahr 2018 erneut rote Zahlen geschrieben. Das Minus belief sich auf 77 Millionen nach 184 Millionen US-Dollar im Vorjahr, wie dem am Dienstag veröffentlichten Jahresbericht zu entnehmen ist. Rund 100 Millionen Dollar (VJ 192 Mio) betrug das Minus in der Sparte Global Private Banking, während das Corporate Center ein Plus von 20 Millionen erzielte. Im Commercial Banking resultierte ein kleiner Gewinn von 5 Millionen ...

