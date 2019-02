Der italienische Rekordmeister begibt eine Anleihe, um den Kauf des Stars Cristiano Ronaldo zu finanzieren. Nun klafft ein Loch in der Vereinskasse.

Was fehlt, ist der Sieg in der Champions League. Der italienische Rekordmeister Juventus Turin, der auch in dieser Saison wieder auf Platz 1 in der Serie?A steht, hat fast alles erreicht, doch diese Trophäe fehlt - und das schon seit 1995.

Deshalb kam es im vergangenen Sommer zu einem der teuersten Transfers in der Fußballgeschichte: Der Portugiese Cristiano Ronaldo wechselte für eine Ablösesumme von 105 Millionen Euro von Real Madrid zu Juventus. Er unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2022 und erhält dafür ein Millionengehalt.

Ronaldo, nach seiner Trikotnummer CR7 genannt, soll es nun richten und endlich den Sieg und damit dem Verein Geld bringen. Immerhin hat er mit Real Madrid dreimal die Champions League gewonnen. Im Achtelfinale ging es gestern Abend gegen Atletico Madrid, allerdings erst im Hinspiel. Ob die Turiner weiterkommen, wird sich nach dem 12. März zeigen. Dann spielen sie zu Hause.

Der Einkauf des Fußballstars hat ein Loch in die Kasse des Vereins gerissen und die Schulden weiter in die Höhe getrieben. Diese betrugen nach der letzten vorliegenden Bilanz Mitte 2018, also bevor Ronaldo kam, bereits rund 310 Millionen Euro, waren deutlich gestiegen im Vergleich zum Vorjahr und dürften jetzt noch weiter gewachsen sein.

Zwar schnellte der Verkauf von Juve-Trikots nach dem Transfer im vergangenen Jahr in die Höhe, wovon als Ausrüster auch Adidas profitierte, doch das reicht nicht, um den Kauf zu finanzieren. ...

