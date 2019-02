Laut dem BVI schütten börsennotierte Unternehmen in Europa aktuell so viel Dividenden aus wie nie zuvor.Der Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI) lässt in einer aktuellen Mitteilung verlauten, dass sich derzeit die ausgezahlten Gewinnanteile der europäischen Unternehmen auf einem bisher nie erreichten Niveau befinden. Dabei beruft sich der Verband auf eine aktuelle Studie des Vermögensverwalters Allianz Global Investors. Es wird prognostiziert, dass Unternehmen im MSCI Europa im laufenden Jahr Dividendenzahlungen in Höhe von 350 Milliarden Euro vornehmen werden. Das wären 16 Milliarden Euro mehr als noch im Vorjahr. Daraus würde sich ergeben, dass die Aktiengesellschaften auf eine durchschnittliche Dividendenrendite von vier Prozent kommen. Seit Jahren zählen unter anderem Unternehmen der Versicherungsbranche zu den Dividenden-Klassikern.

