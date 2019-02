Die Hoffnung auf eine Einigung im US-chinesischen Handelsstreit wirkte sich positiv auf das Handelsgeschehen an den Aktienmärkten aus. Die Anleger zeigten sich nach den vergangenen müden Börsensitzungen wieder etwas kauffreudiger, sodass der DAX mit einem Plus von 0,8 Prozent auf 11.402 Punkte in den Feierabend ging.

