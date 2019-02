Der versierte Edelmetallexperte Rob McEwen gab dem TV-Sender Bloomberg erst kürzlich ein Interview. In dem Interview prognostizierte der weitsichtige Milliardär, dass der Goldpreis in den nächsten Jahren auf ein Niveau von 5.000 Dollar je Feinunze ansteigen werde. Darüber hinaus sagte der Goldexperte nicht nur ein baldiges massives Anziehen der Inflation voraus, sondern auch einen Vertrauensverlust in die globalen Papierwährungen.

