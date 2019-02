FRANKFURT (Dow Jones)--Für ihr Aktienoptionsprogramm begibt die Delivery Hero SE weitere Aktien. Wie das Unternehmen mitteilte, gibt es bis zu 1,52 Millionen neue Aktien an Bezugsberechtigte des Aktienoptionsprogramms aus, das entspricht rund 0,82 Prozent des Grundkapitals. Das Transaktionsvolumen liegt auf Basis des Schlusskurses vom Mittwoch bei gut 53 Millionen Euro.

Die neuen Aktien werden vom 1. Januar 2018 an voll gewinnanteilsberechtigt sein, zum Handel zugelassen und in die bestehende Notierung der Delivery-Hero-Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Etwa 1,46 Millionen dieser neuen Aktien werden auf Weisung und für Rechnung einzelner Optionsberechtigter im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens institutionellen Investoren zum Kauf angeboten, unter anderem damit die Optionsberechtigten die Ausgabepreise und Ertragsteuern finanzieren können.

Mitglieder des Vorstands haben mit Ausnahme von CFO Emmanuel Thomassin keine weiteren Aktienoptionen ausgeübt. Mitglieder des Aufsichtsrats von Delivery Hero halten keine Aktienoptionen.

February 20, 2019 11:55 ET (16:55 GMT)

