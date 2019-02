NEW YORK (Dow Jones)--Leicht im Plus notieren die Aktienkurse an der Wall Street am Mittwoch. Die Anleger warten indes erst einmal das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung ab, das um 20.00 Uhr MEZ veröffentlicht werden soll.

Der Dow-Jones-Index legt gegen Mittag Ortszeit 0,1 Prozent zu auf 25.919 Punkte. Der S&P-500 steigt um 0,2 Prozent, der Nasdaq-Composite um 0,3 Prozent.

Das Sitzungsprotokoll dürfte Aufschluss darüber geben, was genau die Federal Reserve bei ihrem Zusammentreffen im Januar zu ihrem geldpolitischen Kurswechsel bewogen habe und wie falkenhaft die Haltung der Notenbank tatsächlich sei, erwartet Ann-Katrin Petersen, Investmentstrategin bei Allianz Global Investors. Die Investoren wollten wissen, ob die Normalisierung der Fed-Bilanz beendet werde, fügt sie hinzu.

Stützend wirken derweil weiter Erwartungen, dass es im Handelsstreit zwischen den USA und China nicht gleich mit Ablauf der vereinbarten Friedenspflicht zu Strafzollerhöhungen kommen dürfte. Laut Aussage des US-Präsidenten Donald Trump vom Dienstag ist der 1. März "kein magisches Datum", obgleich ihm aus Kreisen der US-Verhandlungsführer empfohlen worden war, an der "Deadline" festzuhalten. In früheren Kommentaren hatte Trump auch schon von einer "harten Deadline" gesprochen.

Unter den Einzelwerten profitieren Herbalife von den Geschäftszahlen, die der Anbieter von Nahrungsergänzungsmitteln und Produkten zur Gewichtsreduktion am Dienstag nach Börsenschluss vorgelegt hat. Die Aktien steigen um 1,7 Prozent, nachdem das Unternehmen die Rückkehr in die Gewinnzone gemeldet hat.

Southwest Airlines verbilligen sich um 5,4 Prozent. Der Regierungsstillstand zu Beginn des Jahres hat den Umsatz der Fluggesellschaft im ersten Quartal stärker verringert als erwartet.

Lendingclub fallen um fast 5,3 Prozent, nachdem der Kreditvermittler mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten verfehlt hat. Auch die Zahlen von CVS Healthcare haben enttäuscht. Die Aktie verliert 7 Prozent. In ihrem Schlepptau geht es mit der Aktie des Wettbewerbers Walgreens Boots Alliance um 3,7 Prozent nach unten.

Überraschend gute Geschäftszahlen verhelfen Garmin dagegen zu einem Plus von 15 Prozent. Das Unternehmen hat überdies seine Dividende erhöht.

Gold bleibt gefragt - Ölpreis dreht massiv ins Plus

Die Feinunze Gold geht nochmals einen Tick höher um als am Vortag und legt um 0,3 Prozent auf 1.345 Dollar zu. Gestützt wird das Edelmetall derzeit vor allem von der Aussicht auf zunächst nicht weiter steigende Zinsen in den USA, was seine relative Attraktivität beispielsweise im Vergleich zu Anleihen erhöht. Das Fed-Protokoll könnte mit einem taubenhaften Unterton die aktuelle Zinserwartung untermauern. Im Tageshoch lag der Preis in Asien schon bei über 1.346 Dollar. Steigender Optimismus bezüglich einer Beilegung des Handelskonflikts stütze den Goldpreis zusätzlich, heißt es, denn eine Lösung des Konflikts könnte die Währungen der Schwellenländer stützen. Da gerade Indien und China zu den größten Importeuren physischen Goldes zählen, könnte eine Aufwertung dieser Währungen Gold für Käufer dort erschwinglicher machen.

Die Ölpreise haben deutlich ins Plus gedreht und sind damit auf dem Weg zu ihrem sechsten Tagesgewinn in Folge. Der Preis profitiere vom steigenden Aktienmarkt und guten US-Daten, sagt Phillip Streible von RJO Futures. Auch die Kooperation Russlands mit Saudi-Arabien bei den Förderbegrenzungen komme gut an. Zuvor litten die Preise noch unter einer Prognose, die das US-Energieministerium am Dienstag veröffentlicht hat. Das Ministerium schrieb in seinem Monatsbericht, dass es für März mit einer Zunahme der US-Schieferölförderung auf Rekordniveau rechne. Die wöchentlichen Daten zu den Ölvorräten der USA werden wegen des Feiertags am Montag in dieser Woche erst am Donnerstag veröffentlicht. Allerdings wird der Branchenverband API schon am späten Mittwoch Daten zu den Ölbeständen bekanntgeben. Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI steigt um 1,8 Prozent auf 57,12 Dollar. Brent gewinnt 1,1 Prozent auf 67,16 Dollar.

Am Devisenmarkt zeigt der Dollar im Vorfeld des Fed-Protokolls erneut eine leichte Schwäche. Der Euro legt zu auf 1,1363 Dollar. Das Währungspaar Euro-Dollar werde nach wie vor in einer engen Spanne gehalten von den zuletzt eher mauen US-Konjunkturdaten und einer taubenhaften Fed auf der einen Seite und noch schwächeren Konjunktursignalen aus der Eurozone auf der anderen Seite, merken die Analysten von Unicredit an.

Am Anleihemarkt geben die Notierungen nach. Im Gegenzug steigt die Zehnjahresrendite um 1,7 Basispunkte auf 2,65 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.918,75 0,11 27,43 11,11 S&P-500 2.784,32 0,16 4,56 11,07 Nasdaq-Comp. 7.506,95 0,27 20,18 13,14 Nasdaq-100 7.085,27 0,26 18,66 11,93 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,49 -0,4 2,49 128,5 5 Jahre 2,47 1,2 2,46 54,4 7 Jahre 2,55 1,7 2,53 30,2 10 Jahre 2,65 1,7 2,64 21,0 30 Jahre 3,01 3,0 2,98 -5,9 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:27 Uhr Di, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1363 +0,21% 1,1337 1,1333 -0,9% EUR/JPY 125,79 +0,34% 125,74 125,38 +0,0% EUR/CHF 1,1351 -0,01% 1,1357 1,1352 +0,8% EUR/GBP 0,8687 +0,10% 0,8689 0,8690 -3,5% USD/JPY 110,71 +0,12% 110,90 110,63 +1,0% GBP/USD 1,3080 +0,15% 1,3047 1,3038 +2,5% Bitcoin BTC/USD 3.921,77 +0,28% 3.893,64 3.950,96 +5,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,12 56,09 +1,8% 1,03 +24,9% Brent/ICE 67,16 66,45 +1,1% 0,71 +23,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.344,91 1.341,10 +0,3% +3,81 +4,9% Silber (Spot) 16,12 16,00 +0,8% +0,12 +4,1% Platin (Spot) 830,70 820,50 +1,2% +10,20 +4,3% Kupfer-Future 2,92 2,87 +1,5% +0,04 +10,9% ===

