DGAP-Media / 2019-02-20 / 18:00 *Durchgreifen gegen Korruption in Angola: Lassen sich die Ziele wirklich durchsetzen?* _Präsident _Manuel Gonçalves _Lourenço jagt eine Elite, der vorgeworfen wird, Angolas Reichtum abzuschöpfen. In einem neuen Bericht bewertet A2 Global Risk, ob seine Ambitionen überhaupt mit den Möglichkeiten zur Rückführung der Vermögenswerte vereinbar sind, und was dies für ausländische Unternehmen auf der Suche nach Geschäftsmöglichkeiten in Angola bedeutet._ Als Manuel Gonçalves Lourenço 2017 zum Präsidenten von Angola gewählt wurde, überraschte er viele Beobachter, als er gegen Familienmitglieder und Partner seines Vorgängers José Eduardo dos Santos vorging, um sein Versprechen zum Kampf gegen die Korruption zu verfolgen. Es gibt in der Tat viel Spielraum für die Bekämpfung von Bestechung in den Entwicklungsländern, wo nach Angaben des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung jedes Jahr 20 bis 40 Milliarden Dollar durch Korruption verloren gehen. Die damit verbundenen Summen übersteigen oft die Zahlungen für die Übersee-Entwicklungshilfe. Die Sicherstellung der Transparenz von Unternehmenstransaktionen verringert die Unsicherheit und senkt das Risiko von wettbewerbswidrigen Praktiken. Der Schutz staatlicher Institutionen vor korrupten Methoden kann auch sicherstellen, dass alle Bürger vor dem Gesetz gleich sind und dass das Geld der Steuerzahler korrekt verwendet wird. Aber die Bemühungen von Lourenço könnten durch den komplexen und langwierigen Prozess der Aufspürung, Einfrierung, Beschlagnahmung und Rückgabe gestohlener Vermögenswerte an das Land behindert werden. Die Rückführung wird durch die Einbeziehung mehrerer Rechtsordnungen und technischer, rechtlicher und politischer Hindernisse erschwert. Es fragt sich auch, warum der Präsident bestimmte Personen von seinem rigorosen Vorgehen ausgeschlossen hat, was im Widerspruch zu seiner öffentlichen Rhetorik zu stehen scheint. Mit politisch exponierten Personen, die sich angeschlossen haben, wird die neue Elite wahrscheinlich immer noch die angolanischen Unternehmen dominieren, bis die Bemühungen von Lourenço Ergebnisse einbringen. Wo bleiben dann ausländische Unternehmen, die nach Investitionsmöglichkeiten in Angola suchen? In _ASSET RECOVERY IN ANGOLA: Between ambition and capacity_ blickt A2 Global Risk hinter die Kulissen und liefert eine unabhängige Bewertung der Geschäftsrisiken, die sich auf Unternehmen auswirken können, die in den nächsten drei Jahren in den angolanischen Markt eintreten wollen. Lesen Sie ASSET RECOVERY IN ANGOLA: Between ambition and capacity *Details* _A2 Global Risk ist eine Full-Service-Beratung, die Informationsdienste, Sicherheitsmaßnahmen und Logistikdienstleistungen anbietet. Allan & Associates wurde 2006 gegründet und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt, darunter London, Hongkong und Shanghai._ _Für weitere Informationen wenden Sie sich an den Informationsdienst von A2 Global Risk unter: +44 (0) 207 300 7252_ _E-Mail: _informationservices@a2globalrisk.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: A2 Global Risk Schlagwort(e): Politik 2019-02-20 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 778323 2019-02-20

