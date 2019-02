DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.259,49 +0,62% +8,60% Stoxx50 3.020,94 +0,73% +9,45% DAX 11.401,97 +0,82% +7,98% FTSE 7.228,62 +0,69% +6,70% CAC 5.195,95 +0,69% +9,83% DJIA 25.895,32 +0,02% +11,01% S&P-500 2.782,47 +0,10% +10,99% Nasdaq-Comp. 7.494,63 +0,11% +12,95% Nasdaq-100 7.070,53 +0,06% +11,70% Nikkei-225 21.431,49 +0,60% +7,08% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 166,62 +17

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,12 56,09 +1,8% 1,03 +24,9% Brent/ICE 67,29 66,45 +1,3% 0,84 +23,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.344,93 1.341,10 +0,3% +3,84 +4,9% Silber (Spot) 16,14 16,00 +0,9% +0,14 +4,1% Platin (Spot) 830,90 820,50 +1,3% +10,40 +4,3% Kupfer-Future 2,92 2,87 +1,4% +0,04 +10,8%

Die Feinunze Gold geht nochmals einen Tick höher um als am Vortag. Gestützt wird das Edelmetall derzeit vor allem von der Aussicht auf zunächst nicht weiter steigende Zinsen in den USA, was seine relative Attraktivität beispielsweise im Vergleich zu Anleihen erhöht. Steigender Optimismus bezüglich einer Beilegung des Handelskonflikts stütze den Goldpreis zusätzlich, heißt es, denn eine Lösung des Konflikts könnte die Währungen der Schwellenländer stützen. Da gerade Indien und China zu den größten Importeuren physischen Goldes zählen, könnte eine Aufwertung dieser Währungen Gold für Käufer dort erschwinglicher machen.

Die Ölpreise haben deutlich ins Plus gedreht und sind damit auf dem Weg zu ihrem sechsten Tagesgewinn in Folge. Der Preis profitiere vom steigenden Aktienmarkt und guten US-Daten, sagt Phillip Streible von RJO Futures. Auch die Kooperation Russlands mit Saudi-Arabien bei den Förderbegrenzungen komme gut an. Zuvor litten die Preise noch unter einer Prognose, die das US-Energieministerium am Dienstag veröffentlicht hat. Das Ministerium schrieb in seinem Monatsbericht, dass es für März mit einer Zunahme der US-Schieferölförderung auf Rekordniveau rechne.

FINANZMARKT USA

Leicht im Plus notieren die Aktienkurse an der Wall Street am Mittwoch. Die Anleger warten indes erst einmal das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung ab, das um 20.00 Uhr MEZ veröffentlicht werden soll. Stützend wirken derweil weiter Erwartungen, dass es im Handelsstreit zwischen den USA und China nicht gleich mit Ablauf der vereinbarten Friedenspflicht zu Strafzollerhöhungen kommen dürfte. Unter den Einzelwerten profitieren Herbalife (+1,7 Prozent) von den Geschäftszahlen, die der Anbieter von Nahrungsergänzungsmitteln und Produkten zur Gewichtsreduktion am Dienstag nach Börsenschluss vorgelegt hat. Bei Southwest Airlines (-5,4 Prozent) hat der Regierungsstillstand zu Beginn des Jahres den Umsatz im ersten Quartal stärker verringert als erwartet. Lendingclub fallen um fast 5,3 Prozent, nachdem der Kreditvermittler mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten verfehlt hat. Auch die Zahlen von CVS Healthcare (-7 Prozent) haben enttäuscht. Im Schlepptau geht es mit der Aktie des Wettbewerbers Walgreens Boots Alliance um 3,7 Prozent nach unten. Überraschend gute Geschäftszahlen verhelfen Garmin dagegen zu einem Plus von 15 Prozent.

Am Anleihemarkt geben die Notierungen nach. Im Gegenzug steigt die Zehnjahresrendite um 1,7 Basispunkte auf 2,65 Prozent.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Börsen profitierten davon, dass im Handelsstreit zwischen den USA und China die Zeichen auf Entspannung stehen. Nutznießer war vor allem der Automobilsektor, der von einer Beilegung des Konflikts am stärksten profitieren würde und um 2,3 Prozent zulegte. Hier stiegen Continental um 4,2 Prozent, nachdem Berenberg die Titel auf "Hold" hochgestuft hatte. Sainsbury brachen in London um 18,6 Prozent ein. Die britische Kartellbehörde CMA will die geplante Fusion der Supermarktkette mit Asda unterbinden, wenn die beiden Einzelhandelskonzerne nicht große Zugeständnisse machen. Die Analysten von Shore rieten zum Verkauf der Sainsbury-Aktie. Swedbank stürzten um 13,5 Prozent ab, auch diese Bank soll in einen Geldwäscheskandal verstrickt sein. Nachdem die UBS in Frankreich wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung zu einer Rekordstrafe verurteilt worden war, gab die Aktie der schweizerischen Bank um 2,7 Prozent nach. Lloyds stiegen indes um 4,7 Prozent nach überraschend starken Geschäftszahlen. Nach Quartalsberichten sprangen im DAX FMC und Fresenius um 4,5 und 5 Prozent nach oben. "Die beiden Unternehmen haben geliefert", so ein Händler mit Blick auf die Erwartungen der Analysten. Die Titel des Autozulieferers Elringklinger stürzten um 10,8 Prozent ab. Zu den schwachen Geschäftszahlen gesellt sich ein Ausfall der Dividende. Senvion brachen um 21,8 Prozent ein. Der Hersteller von Windkraftanlagen hat die eigenen Prognosen verfehlt. Bei Dialog Semiconductor (-4 Prozent) verwiesen Händler auf die Analysten des Bankhauses Lampe, die vor überzogenen Erwartungen an die Quartalszahlen gewarnt hätten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:27 Uhr Di, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1366 +0,24% 1,1337 1,1333 -0,9% EUR/JPY 125,79 +0,34% 125,74 125,38 +0,0% EUR/CHF 1,1354 +0,02% 1,1357 1,1352 +0,9% EUR/GBP 0,8692 +0,15% 0,8689 0,8690 -3,4% USD/JPY 110,68 +0,09% 110,90 110,63 +1,0% GBP/USD 1,3077 +0,13% 1,3047 1,3038 +2,5% Bitcoin BTC/USD 3.923,02 +0,31% 3.893,64 3.950,96 +5,5%

Am Devisenmarkt zeigt der Dollar vor dem Fed-Protokoll erneut eine leichte Schwäche. Das Währungspaar Euro-Dollar werde nach wie vor in einer engen Spanne gehalten von den zuletzt eher mauen US-Konjunkturdaten und einer taubenhaften Fed auf der einen Seite und noch schwächeren Konjunktursignalen aus der Eurozone auf der anderen Seite, merken die Analysten von Unicredit an.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die im Handelsverlauf in Ostasien bereits vorherrschende positive Stimmung hat sich am Mittwoch zum Handelsschluss an den dortigen Börsen noch verbessert. Lediglich in Sydney gab das Marktbarometer leicht nach. Für Zuversicht sorgte, dass es im Handelsstreit zwischen den USA und China nicht gleich mit Ablauf der vereinbarten Friedenspflicht zu Strafzollerhöhungen kommen dürfte. Positiv dürfte auch gewirkt haben, dass der Yuan gegenüber dem Dollar merklich anzog nach Medienberichten, wonach die USA in den Gesprächen mit China gefordert haben sollen, dass die Asiaten den Yuan stabil halten. In Sydney bremsten Kursverluste bei Aktien konsumnaher Unternehmen, nachdem die Drogeriekette Coles (-5,5 Prozent) mit schwachen Geschäftszahlen enttäuscht hatte. Auch nachgebende Bankaktien drückten den Index. Rohstoffaktien waren dagegen gesucht im Sog des gestiegenen Goldpreises und des jüngst deutlich erhöhten Ölpreisniveaus. BHP und Rio Tinto gewannen je rund 2,5 Prozent, der Kurs des Goldschürfers Newcrest legte um 2 Prozent zu. Fortescue verteuerten sich um 5,2 Prozent, nachdem der Eisenerzförderer mit überraschend guten Halbjahreszahlen aufgewartet und zudem eine Sonderdividende angekündigt hatte. Die auch in Sydney gehandelte Aktie des Milchproduzenten A2 Milk schoss um über 10 Prozent nach oben. Das neuseeländische Unternehmen hatte besser abgeschnitten als erwartet. In Hongkong ging es für Aktien von Glücksspielbetreibern aufwärts, nachdem Melco Resorts (+ 6,7 Prozent) gute Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Wuxi Biologics zogen nach einem positiv aufgenommenen Ausblick um gut 3 Prozent an. China International Capital Corp (CICC) profitierten mit einem Plus von gut 5 Prozent weiter davon, dass der Internetriese Alibaba seine Beteiligung an dem Finanzunternehmen ausgebaut hat. Auch andere Aktien von Brokerhäusern waren gesucht. Cathay Pacific hoben um über 8 Prozent ab, nachdem die Fluglinie 2018 in die Gewinnzone zurückgekehrt war.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Auch Daimler droht Bußgeld wegen Dieselskandals

Nach Porsche muss nun auch Daimler ein Bußgeld wegen seiner Verwicklung in den Dieselskandal fürchten. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Mittwoch sagte, hat die Behörde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Autobauer eingeleitet. Daimler bestätigte das Verfahren und erklärte: "Wir kooperieren weiter vollumfänglich mit der Staatsanwaltschaft". Damit drohen nun allen beteiligten deutschen Autobauern empfindliche Strafen.

Lufthansa-Tochter Eurowings gibt LGW an Zeitfracht ab

Die Lufthansa gibt die vor rund einem Jahr von der insolventen Air Berlin übernommene Luftfahrtgesellschaft Walter (LGW) wieder ab. Wie die Lufthansa-Tochter Eurowings mitteilte, geht die LGW zum 1. April an die Berliner Zeitfracht-Gruppe. Gleichzeitig sei eine längerfristige Zusammenarbeit zwischen LGW und Eurowings in Form eines Wetlease-Abkommens vereinbart worden.

Takkt will Sonderdividende zahlen

Die Takkt AG will ihre Aktionäre stärker als üblich an der Geschäftsentwicklung und der guten Kapitalausstattung beteiligen. Wie der Versandhändler für Geschäftsausstattung mitteilte, will er der Hauptversammlung eine Sonderdividende vorschlagen und die Ausschüttungsquote über die übliche Spanne hinaus erhöhen.

Delivery Hero gibt weitere Aktien für Optionsprogramm aus

Für ihr Aktienoptionsprogramm begibt die Delivery Hero SE weitere Aktien. Wie das Unternehmen mitteilte, gibt es bis zu 1,52 Millionen neue Aktien an Bezugsberechtigte des Aktienoptionsprogramms aus, das entspricht rund 0,82 Prozent des Grundkapitals. Das Transaktionsvolumen liegt auf Basis des Schlusskurses vom Mittwoch bei gut 53 Millionen Euro.

UBS zu Rekordbuße von 3,7 Milliarden Euro verurteilt

In einem der bisher größten Steuerbetrugsprozesse in Frankreich ist die Schweizer UBS-Bank zu einer Rekordbuße von 3,7 Milliarden Euro verurteilt worden. Das Pariser Strafgericht sprach die Bank am Mittwoch schuldig, wohlhabende französische Kunden jahrelang zur Steuerhinterziehung verleitet zu haben. Die Bank bestreitet die Vorwürfe und kündigte umgehend Rechtsmittel gegen das Urteil an.

Peugeot produziert neuen Kompakt-SUV von Opel in Poissy

Ein neuer Kompakt-SUV der Marke Opel soll im französischen Poissy vom Band laufen. Wie der Opel-Mutterkonzern Peugeot mitteilte, ist die Entscheidung für Poissy nach der erfolgreichen Einführung einer neuen flexiblen Produktionslinie gefallen. Auf dieser könnten sowohl elektrische als auch konventionelle Fahrzeuge gefertigt werden. Peugeot produziert dort derzeitig bereits den DS 3 Crossback.

Air France-KLM verringert Verlust im 4. Quartal

Air France-KLM hat im vierten Quartal zwar den Umsatz erhöht, operativ jedoch deutlich weniger verdient und erneut rote Zahlen geschrieben. Der Verlust war aber geringer als im Vorjahr.

Dowdupont übernimmt Clearfield-System in Kanada von BASF

Der US-Konzern Dowdupont hat seine Argrarchemiesparte mit dem Zukauf eines BASF-Geschäfts gestärkt. Wie Dowdupont mitteilte, hat der Konzern über seine Tochter Corteva Agriscience das Clearfield-Produktionssystem für Raps von BASF in Kanada übernommen. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Garmin steigert Nettogewinn um ein Drittel und zahlt mehr Dividende

Garmin hat den Nettogewinn im Schlussquartal 2018 um ein Drittel gesteigert. An der Entwicklung will der Hersteller von Navigationsgeräten, Fitness-Trackern und weiteren Outdoorprodukten die Aktionäre mit einer auf 2,28 von 2,12 US-Dollar höheren Dividende teilhaben lassen.

Ghosns neuer Anwalt holt gegen Nissan aus

Der neue Strafverteidiger des in Japan inhaftierten Automanagers Carlos Ghosn hat eine Breitseite gegen Nissan abgefeuert. Er kritisierte, wie Nissan mit den Anschuldigungen gegen seinen früheren Chairman umgegangen ist. Der Konzern hätte das intern regeln müssen, statt den Fall den Strafverfolgungsbehörden zu übergeben.

Südafrika will Versorger Eskom mit 4,3 Mrd Euro retten

Der hochverschuldete südafrikanische Energieversorger Eskom bekommt Hilfe von der Regierung. Der Finanzminister des Landes kündigte eine Rettungspaket in Höhe von 69 Milliarden Rand - umgerechnet 4,3 Milliarden Euro - für Eskom an.

