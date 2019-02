Zürich (ots) - Die Migros weitet ihr Effizienzprogramm auf externe

Lieferanten aus. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen

Ausgabe. Dazu hat die Migros fünfzig ihrer Top-Lieferanten am 25.

Januar zu einem aussergewöhnlichen «Lieferantenanlass» aufgeboten. An

diesem Treffen im Zürcher Technopark, berichten Eingeweihte der

«Handelszeitung», habe Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen die Zulieferer

auf Preissenkungen im Einkauf eingestimmt. Aktuell laufen

«nachgelagerte Gespräche» mit den Lieferanten. Viele davon klagen,

dass «zum Teil ohne Grundlagen absurde Forderungen gestellt» würden.

Zulieferer, die nur anonym mit der «Handelszeitung» sprechen wollten,

berichten, dass bezüglich Reduktionen beim Einkauf Maximalforderungen

gestellt worden seien, die das «Zehn- bis Zwanzigfache des üblichen

Rahmens» betragen. Eine Migros-Sprecherin bestätigt den

Lieferantenanlass: «Es ist korrekt, dass ein Informationsanlass am

25. Januar zusammen mit den wichtigsten Lieferanten stattgefunden

hat.» Man habe dabei die aktuellen Entwicklungen und

Herausforderungen im Detailhandel aus der Sicht der Migros dargelegt

und «unsere eigenen Anstrengungen im Interesse der Kunden

aufgezeigt». Lieferanten vermuten, dass die angestrebten

Preissenkungen der Migros nicht den Konsumenten, sondern der

Migros-Marge zugutekommen werden. Dies auch vor dem Hintergrund, dass

die Migros-Gewinne in den letzten Jahren gesunken sind und der neue

Migros-Chef den Fokus auf Rentabilität legt. Migros hält dagegen:

«Die Migros betreibt als Genossenschaft keine Gewinnmaximierung. Wir

stellen jedoch fest, dass die Einkaufspreise ein zum Teil nicht

wettbewerbsfähiges Level erreicht haben.» Die Firma sehe sich

«zusätzlich mit sogar teilweise massiven Preiserhöhungen seitens

einzelner Lieferanten konfrontiert und sei explizit nicht bereit,

höhere Lieferpreise auf die Kunden abzuwälzen. Migros sei selber

nicht in der Lage, «dieses aktuelle Ungleichgewicht finanziell zu

kompensieren».



