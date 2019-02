Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Nächste Woche wird die Seamless Air Alliance auf dem Mobile World Congress Fortschritte bei ihrer Mission zur Entwicklung der nächsten Generation von Inflight-Konnektivität bekannt geben. Dies ist ein wichtiger Ausgangspunkt für die Allianz, deren Mitgliederzahlen sich seit ihrem ersten Meeting im Juni letzten Jahres verfünffacht haben. Die Allianz verfügt über eine neue Einrichtung für Forschungslabore und setzt ihre Arbeit in ihren drei Arbeitsgruppen fort, indem sie Spezifikationen für Technologie, Anforderungen und Betriebsabläufe erstellt.



Diese Entwicklungen stellen einen wichtigen Schritt dar, um die Konnektivität im Flugverkehr so einfach und angenehm wie am Boden zu gestalten. Im Rahmen des Airbus-Standes (Halle 6, Stand 6G34) stellt die Seamless Air Alliance Spezifikationsthemen vor, die abgeschlossen und für ihre Mitglieder veröffentlicht wurden.



"Das Passagiererlebnis mit Inflight-Konnektivität bleibt eine der großen technologischen Herausforderungen. Vom ersten Tag an waren wir entschlossen, bei unserer Mission Branchen und Technologien zusammenzubringen, um das Internet-Erlebnis an Bord einfach zugänglich und angenehm zu gestalten", erklärte der Chief Executive Officer der Allianz, Jack Mandala.



"Ich war durch die gezeigte enthusiastische und engagierte Reaktion und die Erweiterung der Fachgebiete, auf die wir durch aktive Beteiligung von immer mehr Unternehmen und Organisationen an unserer Gemeinschaft zurückgreifen können, außerordentlich ermutigt", ergänzte er.



Die beim MWC 2018 angekündigte Seamless Air Alliance ist inzwischen auf 23 Mitgliedsunternehmen mit mehr als hundert Schlüsselfiguren aus allen Mitgliedsstaaten angewachsen, die an ihren drei Arbeitsgruppen teilnehmen; und die Zahl der Mitglieder steigt weiter.



Die Seamless Air Alliance wurde von den Gründungsmitgliedern Airbus, Airtel, Delta Air Lines, OneWeb und Sprint ins Leben gerufen. Air France KLM, Aeromexico und GOL Linhas Aereas Inteligentes sowie global führende Technologieunternehmen wie Astronics, Collins Aerospace, Comtech, Cyient, iDirect, Inmarsat, Intelsat, Latecoere, Nokia und Panasonic schlossen sich der Alliantz direkt an.



Heute freut sich die Allianz, fünf weitere neue Mitglieder vorzustellen: Adaptive Channel, Etihad Airways, GlobalReach Technology, Safran und SITAONAIR.



"Wir freuen uns sehr, dass sich diese Unternehmen uns angeschlossen haben: um mit anderen Mitgliedern die nächste Generation der Konnektivität zu entwickeln", sagte Herr Mandala.



Die Seamless Air Alliance wird es Reisenden an Bord eines jeden Fluges einer beliebigen Fluggesellschaft auf der ganzen Welt ermöglichen, mit ihren eigenen Geräten automatisch eine Internet-Verbindung herzustellen, ohne dass ein komplizierter Anmeldeprozess oder eine Paywall erforderlich ist.



Die Allianz kündigt auch die Veröffentlichung einer neuen Forschungsstudie über den wirtschaftlichen Nutzen der Standardisierung des Markts für Inflight-Konnektivität auf dem Mobile World Congress an. Diese Studie können Sie unter https://www.seamlessalliance.com/publications/ herunterladen



Die Allianz nähert sich schnell ihrem Ziel, die Technologie im Laufe des Jahres 2019 vorzustellen, und erwartet großes Interesse seitens der Vertreter aus allen Bereichen der Kommunikationsbranche in Barcelona.



Weitere Informationen Weitere Informationen zur Seamless Air Alliance und die Möglichkeiten, Mitglied zu werden, finden Sie unter www.SeamlessAlliance.com



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/824074/Seamless_Air_Allian ce_Logo.jpg



