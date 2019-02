Aline Schuiling, Marktanalyst bei ABN AMRO, schreibt in einem Marktkommentar, dass die jüngsten EZB-Daten darauf hindeuten, dass sich das Wachstum der Kredite an Nicht-Finanzunternehmen im Laufe des vergangenen Jahres verlangsamt hat und in den kommenden Monaten weiter an Dynamik verlieren dürfte. Wichtige Zitate "Die jährliche Wachstumsrate der Bankkredite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...