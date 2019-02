München (ots) -



DPE investiert in valantic



- Führender Lösungsanbieter für Digitale Transformation mit ca. EUR 120 Mio. Umsatz - DPE wird Wachstumskurs fortsetzen und beschleunigen - Gründer und Management bleiben maßgeblich am Unternehmen beteiligt (>25%)



Von DPE Deutsche Private Equity Management III GmbH ("DPE") beratene Fonds erwerben einen Mehrheitsanteil an valantic GmbH. valantic ist ein führender Berater und Anbieter von Software-Lösungen für Digitale Transformationen und zählt zu den am schnellsten wachsenden Digital Solutions-, Consulting- und Software-Gesellschaften am Markt. valantic begleitet seine Kunden vollumfänglich von der Strategie bis zur Umsetzung. Dabei kombiniert das Unternehmen markt- und technologieführende Kompetenz in SAP Lösungen, Digitalisierung und Financial Services Automation. valantic ist mit über 800 spezialisierten Solutions-Beratern und Entwicklern an 20 Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Spanien, Luxembourg und den USA vertreten und erwirtschaftete 2018 ca. EUR 120 Mio. Umsatz.



"Wir verfolgen die Vision, als Lösungsanbieter für Digitale Transformation die klare Nummer 1 in Europa zu werden. Mit der DPE - einem Spezialisten für den Aufbau wachstumsstarker Mittelstandsunternehmen - haben wir nach intensiver Suche den idealen Partner gefunden, um uns bei unserem Wachstumskurs zu begleiten. Mitentscheidend war der erfolgreiche Abgleich unserer Wertevorstellungen: Die starke Orientierung der DPE auf eine intakte Unternehmenskultur und -werte ist uns sehr wichtig", unterstreicht Dr. Holger von Daniels, Gründer und CEO von valantic. Er wird das Unternehmen auch zukünftig in dieser Rolle führen. Seit der Gründung im Jahr 2012 ist valantic organisch und durch Zukäufe auf ca. EUR 120 Mio. Umsatz gewachsen und damit einer der am schnellsten wachsenden Anbieter für Digital Solutions, Consulting und Spezialsoftware im deutschsprachigen Raum. DPE-Geschäftsführer Guido Prehn betont: "Wir verfolgen die Entwicklung der valantic seit geraumer Zeit und sind beeindruckt, wie das Unternehmen mit seinem tiefgreifenden Verständnis für die Herausforderungen der digitalen Transformation langjährige Beziehungen zu zahlreichen mittelständischen und Großunternehmen auf- und ausgebaut hat. Wir sehen erhebliche Potentiale für das Unternehmen und freuen uns darauf, diese gemeinsam mit dem Management-Team und den Mitarbeitern der valantic in nachhaltiges Wachstum umzusetzen."



Weitere Informationen zu valantic finden Sie unter www.valantic.com



Über die DPE Deutsche Private Equity:



Die DPE Deutsche Private Equity ("DPE") ist eine unabhängige deutsche Beteiligungsgesellschaft und zählt zu den größten Wachstumskapitalgebern in Deutschland. Sie fokussiert sich dabei auf mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum, die in Branchen tätig sind, die eine langfristig positive Entwicklungsperspektive aufweisen. DPE wurde 2007 gegründet und hat sich seitdem an 26 Unternehmen beteiligt, die mehr als 50 Folgeinvestitionen getätigt haben und heute mehr als 7.400 Mitarbeiter beschäftigen. DPE verwaltet ein Gesamtvermögen von rund EUR 1,2 Mrd.



Weitere Informationen zu DPE finden Sie unter: www.dpe.de



