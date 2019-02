The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.02.2019



ISIN Name



CA37640A1057 GLACIER LAKE RES

CA74170R1091 PRIMARY ENERGY METALS

CA8963561029 TRINIDAD DRILLING LTD

CA98563A4072 YELLOWHEAD MINING INC.

US03748R1014 APARTM.INV. MGMT A DL-,01

US8972384080 TROVAGENE INC.NEW DL-,001