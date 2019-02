Mainz (ots) - Es war ein kleiner Schritt für einen Präsidenten, aber ein großer Sprung für alle Lego-Fans: Mit Donald Trumps Weltraumarmee steht endlich die überfällige Erweiterung der Produktpalette von "Lego Space" sowie "Lego Star Wars" in Aussicht, die sich bislang weitgehend auf das olle Space Shuttle und die imperiale Raumflotte beschränkte. Man darf schon jetzt gespannt sein auf die heißen Modelle, die uns Trumps "Space Force" bescheren wird. Ob ein neuer Todesstern dabei ist? Jetzt mal im Ernst - vor wem soll die Streitmacht im Orbit die Amerikaner beschützen? Vor einer Invasion der Aliens vom Planeten "Covfefe" vielleicht? "Das Weltall ist ein Sektor der Kriegsführung, genau wie Land, Luft und See", schwadronierte Trump im Sommer bei CNN und offenbarte ein weiteres Mal, auf welch beängstigenden Flugbahnen die Gedanken durch den Kopf des Präsidenten schwirren. So weit reichte nicht mal die Fantasie eines George W. Bush, der nach dem 11. September immerhin Kriegsschiffe nach Afghanistan schicken wollte. Neil Armstrong würde sich im 50. Jahr der Mondlandung im Grabe umdrehen: Für den zehnten Nachfolger Kennedys im Weißen Haus ist der Weltraum nicht etwa ein Betätigungsfeld für menschlichen Pioniergeist, für Wissenschaft und Forschung, sondern ein Schauplatz militärischer Muskelprotzerei. Dabei braucht die Menschheit ein Wettrüsten im All so dringend wie eine Sauna auf der Venus. Nach mehr als zwei Jahren Donald Trump ist es höchste Zeit, das mal offen auszusprechen: Die vielen Vernünftigen unter den Amerikanern verdienen allerhöchste Bewunderung, dass sie diesen Möchtegern-Imperator schon so lange ertragen.



