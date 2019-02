Sagt Ihnen der Name Preussag noch etwas? Die Preussag AG, kurz für Preußische Bergwerks- und Hütten-Aktiengesellschaft war ein Mischkonzern, der hauptsächlich in der Montanindustrie tätig war. So gehörten Braunkohle, Bunt- und Edelmetalle, Eisen, Kali- und Steinsalz, Kalk sowie Erdöl und Erdölprodukte zum Sortiment des Konzerns.

Allerdings sah das Management bereits Ende der 1990er Jahre, dass diese Geschäftsfelder wohl keine große Zukunft mehr haben würden. Daher begann man das Unternehmen quasi komplett neu zu erfinden - und zwar als Touristikunternehmen. Nach verschiedenen Akquisitionen sowie Desinvestitionen avancierte man so schon im Jahr 2000 zum weltgrößten Touristikkonzern. Dem trug man schließlich Rechnung und benannte sich daher im Jahr 2002 in TUI AG (WKN: TUAG00) um.

Obwohl die Grundidee des Managements richtig erschien und der Touristikmarkt als Wachstumsmarkt galt und gilt, kam die Aktie jedoch lange Zeit nicht richtig ins laufen. Dazu trugen sicherlich auch die Terroranschläge vom 11. September 2001 bei, in deren Folge viele Menschen aus Angst weniger reisten. Generell aber ist der Touristikmarkt ein schwieriger Markt, weil die Urlauber viel Leistung für möglichst wenig Geld erwarten.

Darüber hinaus wechseln auch die Trends sehr schnell. War Spanien beispielsweise lange Zeit ein wenig "out", weil der Urlaub hier sehr teuer geworden war, war es dann - aufgrund von Terroranschlägen, bspw. in Ägypten, plötzlich wieder "in". Da kann man, als Touristikgigant, sehr leicht mal einen solchen Trend verpassen. Darüber hinaus ist der Markt kurzfristig natürlich auch sehr konjunktursensibel, denn eine Urlaubsreise kann man im Zweifel schon mal einsparen.

Die Grundidee war nicht schlecht, aber…

So wurde eine prinzipiell gute Grundidee des damaligen Managements letztlich leider ein wenig ad absurdum geführt. In der Folge fiel die Aktie seit ihrem Allzeithoch bei knapp 60,00 Euro Mitte des Jahres 1999 ...

