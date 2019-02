Bremen (ots) - Alexander Kluge wird ab Sommer den Trainerposten bei der Frauen-Bundesligamannschaft des SV Werder Bremen übernehmen. Er tritt damit die Nachfolge von Trainerin Carmen Roth an. Momentan ist der 32-Jährige für die U17-Juniorinnen der Grün-Weißen verantwortlich, die in der B-Juniorinnen Bundesliga spielen.



"Alexander Kluge ist seit vielen Jahren fester Bestandteil unserer Abteilung. Wir haben ihn während dieser Zeit als fachkompetenten, motivierten und talentierten Trainer kennengelernt, der sich stets weiterentwickelt und als Talentförderer hervorgetan hat. Durch sein hohes Maß an Engagement hat er großen Anteil daran, dass sich die Frauen- und Mädchenfußballabteilung beim SV Werder etablieren konnte", sagt Abteilungsleiterin Birte Brüggemann und ergänzt: "Dass Alexander Kluge im Sommer das Traineramt der 1. Frauenmannschaft übernimmt, ist jetzt die ideale Lösung und logische Konsequenz seiner guten Arbeit."



Auch Werders Präsident und Geschäftsführer Dr. Hubertus Hess-Grunewald unterstreicht: "Der SV Werder Bremen steht auch im Frauenfußball dafür, nicht nur Spielerinnen, sondern auch Trainer auszubilden. Über die letzten Jahre konnte Alexander Kluge als Trainer der U17-Juniorinnen viel Erfahrung sammeln und mit dem Deutschen Vize-Meistertitel 2015 unter Beweis stellen, dass seine Mannschaften attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen. Wir sind davon überzeugt, dass er auch die Zukunft der Frauen-Bundesligamannschaft positiv gestalten wird."



Alexander Kluge selbst freut sich ebenfalls auf die neue Aufgabe. "Als gebürtiger Bremer ist es für mich natürlich etwas Besonderes, das Traineramt der Frauen-Bundesligamannschaft übernehmen zu dürfen. Es macht mich stolz, dass der Verein mir das Vertrauen für diese neue Herausforderung schenkt. Auch durch die intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit auf und neben dem Platz mit Carmen Roth habe ich bereits jetzt einen guten Einblick ins Team, den ich in den kommenden Monaten weiter vertiefen werde. Die Vorfreude auf die neue Spielzeit ist bei mir jetzt schon riesengroß", so Kluge.



Alexander Kluge ist seit 2009 beim SV Werder Bremen tätig. 2011 übernahm er zunächst die U15-Juniorinnen der Grün-Weißen, bevor er 2012 Trainer der U17-Juniorinnen wurde. Der 32-Jährige besitzt die Trainer-A-Lizenz, legte die Eignung zum Fußball-Lehrer-Lehrgang erfolgreich ab und ist studierter Sport- und Gesundheitswissenschaftler. Neben der Deutschen Vize-Meisterschaft 2015 mit der U17 gewann er mit der 2. Frauen des SVW, die er von 2016 bis 2018 zusätzlich trainierte, im Jahr 2017 die Meisterschaft in der Regionalliga Nord.



