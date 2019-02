Vertreter von INVISTA und dem Shanghai Chemical Industry Park (SCIP) unterzeichneten heute bei einem Festakt in Shanghai eine Kooperationsvereinbarung.

Wu Qing, vice mayor of the Shanghai Municipal Government Jeff Gentry, chairman and CEO for INVISTA (Photo: Business Wire)

Anwesend waren Wu Qing, Vizebürgermeister der Stadtverwaltung von Shanghai, Chen Mingbo, stellvertretender Generalsekretär der Stadtverwaltung von Shanghai und Generaldirektor der Shanghai Economy Informatization Commission, Ma Jing, Generaldirektor der Shanghai Chemical Industrial Park Administration Commission, und Jeff Gentry, Vorsitzender und CEO von INVISTA.

Die Planung für eine 400.000 Tonnen schwere Adiponitril-(ADN)-Anlage läuft mit einer geschätzten Investition von über 1 Milliarde US-Dollar (7 Milliarden RMB). Mit Unterstützung der lokalen Behörden erwarten wir den Baubeginn im Jahr 2020 und die Inbetriebnahme bis 2022.

"Mit dieser Kooperationsvereinbarung und der Verpflichtung, auf einen Investitionsvertrag hinzuarbeiten, freuen wir uns, den nächsten Schritt zum Abschluss der Investition und ihres Standorts zu tun", so Jeff Gentry, Vorsitzender und CEO von INVISTA.

"Shanghai ist ein attraktiver Standort, auch aufgrund der Integrationsvorteile der neuen Anlage in unsere bestehenden HMD- und Polymeranlagen im SCIP. Darüber hinaus gibt uns die Zusammenarbeit und Unterstützung, die wir von der Regierung von Shanghai und dem SCIP zur Unterstützung dieses Projekts erhalten haben die Zuversicht, dass wir gemeinsam daran arbeiten können, zukünftige Meilensteine zu erreichen."

Gemäß der Kooperationsvereinbarung wird INVISTA seinen internen Entscheidungsprozess für das Projekt mit starker Unterstützung der Shanghaier Regierung und vom SCIP vorantreiben, einschließlich des Engagements für den Schutz des geistigen Eigentums und der gemeinsamen Anstrengungen zur Umsetzung eines Investitionsvertrags.

ADN ist der Schlüsselbestandteil bei der Herstellung von Nylon 6.6, einem vielseitigen Polymer, das in vielen Anwendungen benutzt wird, die zur Verbesserung der menschlichen Lebensqualität beitragen. Zu den Anwendungen gehören technische Kunststoffe, Airbaggewebe für die Automobilindustrie, Hochleistungsbeschichtungen und Spezialfasern für Bekleidung.

Von den Fasern in Ihrem Teppich bis hin zum Kunststoff in Ihren Autos INVISTAs Engagement für kontinuierliche Verbesserung hat seine Mitarbeiter dazu veranlasst, einige der haltbarsten und vielseitigsten Polymere und Fasern der Welt zu entwickeln. INVISTA, seit 2004 eine Tochtergesellschaft von Koch Industries, bringt die proprietären Inhaltsstoffe für Nylon 6.6 und bekannte Marken wie STAINMASTER, CORDURA und ANTRON auf den Markt. INVISTA bietet auch Zwischenprodukte und Prozesstechnologien für die Spezialchemie an. Verschaffen Sie sich auf INVISTA.com einen Gesamtüberblick.

