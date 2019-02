~ Neues PGSC UAC After-Sales-Konzept angekündigt ~



Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) - RAC MiG

(http://www.migavia.ru/index.php/en/) stellte auf der derzeit

stattfindenden Aero India 2019 den neuen MIG-35-Luftkomplex und die

technologischen Vorteile der 4++-Generation von

Mehrzweck-Kampfflugzeugen vor. Die Präsentation fand im Rahmen eines

Live-Streams für sicherheitspolitische Entscheidungsträger statt. Der

MiG-35 Luftkomplex wird mit neuen Formen von gelenkten und

ungelenkten Luftangriffssystemen ausgerüstet sein, die maximale

Effektivität zur Durchführung von Kampfeinsätzen gegen Luft- und

Boden-/Oberflächenziele bieten.



Die MiG-35 ist mit folgender Ausrüstung ausgestattet: einem

integrierten optronischen Sicht- und Navigationssystem mit

Waffenkontrollsystem, einem neuen luftgestützten

Kommunikationskomplex, einem modernen luftgestützten Radar und einem

digitalen integrierten Kontrollsystem.



Während der Präsentation meinte Ilya Tarasenko, Generaldirektor

von JSC RAC MiG: "Indien ist einer unserer wichtigsten ausländischen

Partner. Die Ingenieure der MiG Corporation haben umfangreiche

Erfahrung bei der Zusammenarbeit mit indischen Partnern und verfügen

über ein gutes Verständnis für die Bedürfnisse der indischen

Luftwaffe. Wir sind bereit, den MiG-35-Luftkomplex unter exklusiven

Bedingungen nach Neu-Delhi zu liefern. Hierzu zählen die

einzigartigen technischen Lösungen und die Bereitschaft, die

MiG-35-Produktion nach Indien zu verlagern, sobald die erste Charge

der Flugzeuge in Betrieb ist. Zusätzlich wird der Erwerb und Betrieb

des MiG-35-Kampfjets für die indische Luftwaffe 20 % günstiger als

vergleichbare Angebote von direkten Mitbewerbern sein".



Ilya erklärte die hohe Modularität der MiG-35 und fügte hinzu:

"Das Flugzeug oder Teile davon müssen zur Wartung und Nachrüstung

nicht zerlegt werden - es genügt der Austausch des Moduls. Außerdem

dauert der Wechsel der Antriebseinheit unter Feldbedingungen nur 58

Minuten."



Neben der Vorstellung des MiG 35 Luftkomplexes kündigte Ilya

Tarasenko ein neues After-Sales-Servicekonzept an, die Public Joint

Stock Company United Aircraft Corporation (PJSC UAC). Bei diesem

Konzept wird die komplette Militär- und Zivilausrüstung, die von den

zu UAC gehörenden Firmen produziert werden, im Ausland

Service-Support im "Ein-Fenster"-Format erhalten. Dies führt zu einer

deutlichen Reduktion des Zeit- und Kostenaufwands während aller

Phasen des After-Sales-Services, von der Schaffung von Technikzentren

bis zur Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten. Dabei wird

für diese Dienste auch ein einheitlicher Standard eingeführt.



Die JSC Russian Aircraft Corporation MiG (Teil von PJSC UAC)

kümmert sich um den kompletten Lebenszyklus - Entwicklung,

Produktion, Wartung, Reparatur und Modernisierung moderner Flugzeuge

sowie die Ausbildung von Flug- und Technikpersonal. Zur

Produktpalette von RAC MiG zählen moderne Luftkomplexe wie das

neueste Multifunktionskampfflugzeug MiG-35, Kampfjets der

vereinheitlichten MiG-29K-/KUB-Reihe, die MiG-29M/M2 und die

weitgehend modernisierten Abfang-Kampfflugzeuge MiG-31BM sowie

Trainingsausrüstung. Die "MiG"-Designer bei RAC arbeiten intensiv an

der Schaffung einer neuen Generation bemannter und unbemannter

aeronautischer Technologie. Ilya Sergeyevich Tarasenko ist

Generaldirektor von JSC RAC MiG.



