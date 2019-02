DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Feb. 20, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dubai Airports und die Actionsportmarke XDubai haben zusammengearbeitet, um einen einzigartigen Stunt des Athleten und Fallschirmspringers Mohammed Baker aus den VAE zu realisieren. Der Stunt ist Teil einer Kampagne für die neue Marke DXB, die darauf abzielt, den verkehrsreichsten internationalen Flughafen der Welt als bedeutendes Reiseziel für Kultur, Gastfreundschaft und Unterhaltung zu positionieren.



Das atemberaubende Spektakel, das in einem Kurzfilm festgehalten wurde, der sowohl von Dubai Airports als auch von XDubai veröffentlicht wurde und auf die kürzlich erfolgte Einführung der überarbeiteten Marke folgt, zeigt den vermutlich längsten Fallschirmsturzflug unter einer feststehenden Struktur.

Wie im Video gezeigt, springt der Fallschirmspringer Mohammed Baker mit einem Fallschirm, der das neue Markenlogo von DXB trägt, aus einem Hubschrauber und gleitet durch den Himmel von Dubai, bevor er unter der Sheikh-Zayed-Brücke einen der längsten Fallschirmsturzflüge der Welt - 112 Meter - durchführt. Die Innenstadt von Dubai bietet eine atemberaubende Kulisse für das Video, das auch verschiedene Stunts von sechs Athleten von XDubai zeigt, darunter Hollywood-Stuntman Damien Walters, Wakeboarder JB O'Neill, die Parkour-Athleten Lynn Jung und Kie Willis, BMX-Fahrer Ola Selsjord und Hindernisläuferin Barbara Company. Darüber hinaus machte Murilo Galvez, der eigens von XDubai für diesen Anlass engagiert wurde, einen atemberaubenden Sturzflug von der Sheikh-Zayed-Brücke in den Dubai Water Canal.

Zu den Stuntvorführungen sagte Anita Mehra, VP - Marketing & Corporate Communication von Dubai Airports: "Das Ziel der Neuausrichtung von DXB ist, unseren geschätzten Kunden die besten Erfahrungen zu ermöglichen - Erfahrungen, die verschiedene Kulturen verbinden und den wahren Geist von Dubai einfangen. Unsere Partnerschaft mit XDubai und dieser Stunt spiegeln diese Ausrichtung wider und symbolisieren den Abenteuergeist und Ehrgeiz Dubais sowie unsere Vision, Grenzen zu verschieben und aufregende neue Erfahrungen zu kreieren."

Der Stunt wurde auf einer offiziellen Veranstaltung vorgeführt, an der SH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher von Dubai, Seine Hoheit Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Vorsitzender von Dubai Airports, Paul Griffiths, Chief Executive Officer von Dubai Airports, sowie VVIPs und Vertreter der globalen Medien teilnahmen.

Mohammed Javad, General Manager von XDubai, kommentierte dies wie folgt: "Seit unserer Gründung hat XDubai nicht nur die Menschen auf der ganzen Welt dazu inspiriert, ihren eigenen Grenzen zu trotzen, sondern auch das Interesse auf unseren Heimatstandort Dubai zu lenken. Sowohl Dubai Airports als auch XDubai sind das Ergebnis der Ambitionen des Emirats - sie sollen der Welt zeigen, was mit Innovation, Zusammenarbeit und Entschlossenheit möglich ist - und diese Partnerschaft, mit der die neue Marke DXB wieder einmal präsentiert wird, hat genau das getan."

Die Neuauflage der Marke DXB verkörpert die einzigartigen Werte ihrer Heimatstadt Dubai. Sie zeigt unvergleichliche Gastfreundschaft, eine Kultur voller kreativer Vorstellungskraft, Offenheit für frische Ideen und ein faszinierendes Mosaik aus aufregenden und inspirierenden Erfahrungen.

So nimmt die neue visuelle Identität von DXB die Form von zwei Pfeilen an, die sich zu einem dreidimensionalen "X" in DXB zusammenfügen. Dies repräsentiert die Zeit zwischen Landung und Start und alle aufregenden Möglichkeiten für anspruchsvolle Reisende.

Sehen Sie hier sich das Stunt-Video an

Anmerkung der Redaktion

Dubai Airports verwaltet den Betrieb und die Entwicklung der beiden Flughäfen von Dubai - DXB und DWC.

Als Integrator arbeitet Dubai Airports daran, die Interessen aller Interessenvertreter in Einklang zu bringen, um die Wachstumsraten in der Luftfahrt zu erhalten, die betriebliche Widerstandsfähigkeit zu schützen und sicherzustellen, dass Dienstleister zusammenarbeiten, um sichere Dienstleistungen zu erbringen, die Erfahrung unserer Kunden zu verbessern und gleichzeitig ein nachhaltiges Geschäft zu betreiben.

DXB ist der weltweit größte Flughafen in Bezug auf den internationalen Passagierverkehr und weltweit die Nummer drei in Bezug auf den Passagierverkehr insgesamt, wie Airports Council International berichtet.

Rund 75 Passagierfluggesellschaften verbinden DXB mit 220 Flughäfen in 214 Städten in 94 Ländern.

Kontaktinformationen:

Hannah Burden Hamer

Manager - Corporate Communication | CO Communication & Reputation

Telefon: +9714-5044394

P.O. Box: 2525, Dubai, VAE

E-Mail: Hannah.BurdenHamer@dubaiairports.ae

Website: dubaiairports.ae