"Weser-Kurier" zur 'Gorch Fock'-Affäre:

"Die US-Marine und die Royal Navy kommen ohne solche Extravaganzen aus. Lediglich die US-Küstenwache hält sich noch einen Großsegler, die "Eagle". Sie ist ein wesentlich älteres Schwesterschiff der aktuellen "Gorch Fock". 2014 wurde sie für 25 Millionen Dollar grundüberholt, im April kommt sie nach Kiel. So kann es also auch gehen, und dann ist gegen Traditionspflege nichts zu sagen. Das "Gorch Fock"-Desaster lässt sich jedoch nur beenden, indem man die Reste entweder abwrackt oder an einen Enthusiasten verkauft."/yyzz/DP/he

AXC0013 2019-02-21/05:35