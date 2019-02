"Die Zeit" zur Rückführung von IS-Anhängern:

"Ohne drum herumzureden: Ja, die Rückführung der Inhaftierten würde Deutschland unsicherer machen. Nur über eine Minderheit gibt es genug Erkenntnisse, um sie anzuklagen. Der Rest bliebe auf freiem Fuß, darunter neben unschuldigen und Geläuterten sicher auch durchradikalisierte Dschihadisten mit finsteren Absichten. Sie im Auge zu behalten dürfte Polizei und Verfassungsschutz an ihre Grenzen treiben. Dazu kommen die Kosten, die der norwegische Terrorexperte Thomas Hegghammer vorsichtig auf eine Million Euro pro Person taxiert, für Deradikalisierungsmaßnahmen, Sozialhilfe, Observation und so weiter. Das alles muss keinem gefallen. Aber Hunderte IS-Rückkehrer sind schon wieder in Deutschland, ohne dass - zum Glück - bisher einer von ihnen einen Anschlag verübt hätte."/yyzz/DP/fba

