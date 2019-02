Die Hamburger Wirtschaftsförderung um einen eigenen Bereich für Startup-Firmen zu erweitern, hat sich nach Einschätzung der Unternehmensleitung ausgezahlt. Rund 500 solcher Firmengründer und weitere Tech-Unternehmen seien im ersten Jahr 2018 beraten worden, das sei rund die Hälfte aller Informationsgespräche gewesen, berichtete der Geschäftsführer von Hamburg Invest, Rolf Strittmatter, der Deutschen Presse-Agentur. Die Gründer erhalten Informationen über die Szene in der Hansestadt, über Finanzierungen sowie wichtige Veranstaltungen und Netzwerke. Was die Vermarkter des Wirtschaftsstandorts Hamburg 2018 noch erreicht haben, wollen sie am Donnerstag (10.00 Uhr) erläutern./akp/DP/zb

AXC0032 2019-02-21/05:50