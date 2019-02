Evotec-Aktie: Es könnte jeder Zeit so weit sein

Das Hamburger Biotechnologieunternehmen Evotec profitiert von den starken Wachstumsaussichten in der Biotech- und Pharmabranche. Innovative Weg zur Bekämpfung von Krankheiten sind gefragt. Außerdem schafft es Evotec (WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809) selbst immer wieder mit einigen Erfolgsmeldungen aufzuwarten und damit die Stimmung am Aktienmarkt anzuheizen. In den vergangenen Tagen platzte das TecDAX- und MDAX gleich mit zwei Erfolgsmeldungen heraus.

Evotec gab Anfang Februar den Beginn einer globalen Kooperation mit dem belgischen Pharmaforschungsunternehmen Galapagos (WKN: A0EAT9 / ISIN: BE0003818359) bekannt. Die Zusammenarbeit soll sich unter anderem auf den Bereich Fibrose fokussieren. Zunächst wird es um ein Programm, das sich aktuell in der präklinischen Entwicklung als Wirkstoff gegen fibrotische Erkrankungen der Leber und anderer Organe befindet, gehen. Im Gegenzug für die globalen Vermarktungsrechte, die Galapagos besitzt, erhält Evotec eine Vorabzahlung und hat Anspruch auf potenzielle Meilensteinzahlungen und Umsatzbeteiligungen.

