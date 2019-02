NYSE Arca Gold BUGS Index - Einstieg mit Discountern

Der NYSE Arca Gold BUGS Index (ISIN: XC000969996)5 bildet die Kursentwicklung von Goldminen ab, die ihre Produktion nicht oder nur in einem geringen Umfang über Termingeschäfte absichern (BUGS = Basket of Unhedged Gold Stocks). Die Aktien im Index sollten daher eine höhere Korrelation gegenüber dem Goldpreis aufweisen als die Unternehmen, die systematisch absichern. Mit 1.330 US-Dollar bewegt sich der Goldpreis aktuell eher am oberen Ende einer seit etwa 5 Jahren bestehenden Handelsspanne zwischen 1.050 und 1.380 US-Dollar. Der NYSE Arca Gold BUGS Index reflektiert diese Tendenz indes (noch) nicht; zum Hoch bei 285 Punkten (August 2016) bleibt dem Index bei aktuell 172 Punkten noch viel Potenzial. Derzeit finden Anleger bei der HypoVereinsbank die weitaus umfangreichste und preislich attraktivste Produktpalette zur Umsetzung ihrer Markterwartung.

4 bis 7 Monate Laufzeit, ohne Wechselkurssicherung

Kurzfristig orientierte Anleger, die auf Sicht von vier Monaten mit unveränderten Kursen rechnen, sollten ein Discount-Zertifikat mit Cap auf Höhe des Index wählen: Das Produkt mit der ISIN DE000HX1ZEE2 bietet beim Preis von 14,02 Euro und einem Cap von 165 Punkten eine Maximal- und Seitwärtsrendite von 11,3 Prozent p.a. und einen Sicherheitspuffer (Discount) von 5,5 Prozent. Schließt der Index am Bewertungstag 21.6. dagegen unterhalb des Caps, erhalten Anleger eine Ausgleichszahlung, die sich nach dem in Euro umgerechneten Schlusskurs bemisst.

Wer dagegen bis Juni mit einer bis zu 10-prozentigen Schwäche rechnet, wählt das Cap "im Geld" - das Zertifikat mit der ISIN DE000HX0B7Z2 ist schon bei 150 Punkten gedeckelt. Schließt der Index am 21.6. zumindest auf diesem Niveau, dann realisieren Anleger bei einem deutlich höheren Sicherheitspuffer von 12,1 Prozent eine Rendite von 4,6 Prozent p.a.

Mittelfristig orientierte Optimisten, die bis September einer etwa 5-prozentigen Indexperformance rechnen, könnten auf das Discount-Zertifikat mit der ISIN DE000HX1ZDD6 setzen: Das Cap von 180 Punkten partizipiert an einer Aufwärtsbewegung und bietet eine Maximalrendite von 18 Prozent p.a. Auch bei unveränderten Kursen ist die Seitwärtsrendite mit 5,6 Prozent noch interessant. Geringer Puffer von 3 Prozent.

ZertifiakteReport-Fazit: Discount-Kurzläufer für rohstoffaffine Investoren, die Ihr Portfolio diversifizieren wollen und bis Sommer eine Seitwärtsbewegung (oder bis zum Herbst leicht steigende Kurse) der großen ungehedgten Minenbetreiber prognostizieren. Anleger sollten zumindest von einer Seitwärtsbewegung des Euro-/US-Dollar-Wechselkurses, idealerweise von einer Aufwertung des US-Dollars ausgehen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des NYSE Arca Gold BUGS Index oder von Anlageprodukten auf den NYSE Arca Gold BUGS Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de