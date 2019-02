Wie schon am Vortag war die Aktie der Wirecard AG auch gestern heftigen Schwankungen unterworfen, schloss letztlich als schwächster Wert im DAX mit einem Minus von rund fünf Prozent. Sollte die Verfügung zum Verbot von Leerverkaufspositionen in dem Titel nicht gerade solche Schwankungen eindämmen? Ein Chart legt offen, was die Entscheidung der BaFin wirklich bewirkt hat.

