The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A12T523 FMS WERTMGMT MTN 15/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK6D385 DEKABANK DGZ OE.PF.2018 BD00 BON EUR N

CA XFRA NZIBDDT007C6 WORLD BK 14/19 MTN BD00 BON NZD N

CA XFRA AU3CB0218840 AFR. DEV. BK 14/19 BD01 BON AUD N

CA XFRA DE000A1X3J98 IKB DT.IND.BK.MTN 14/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0BZL4 DEKABANK DGZ IHS.S.7222 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4G53 LB.HESS.-THR.IS.02A/2013 BD01 BON EUR N

CA SQ2A XFRA XS1032750165 SB CAPITAL14/24SBERB REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1036494638 SWEDBANK 14/24 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB0494 LB.HESS.THR.CARRARA 1/14 BD02 BON EUR N

CA JNPC XFRA US48203RAL87 JUNIPER NETWORKS 16/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1016035476 INDIAN RWY FIN. 14/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1027957098 INTL FIN. CORP. 14/19 MTN BD02 BON NZD N

CA F7HB XFRA GB00B2PDTP51 FIR.ST.I.-S.I.G.EM L.AEOA FD00 EQU EUR N