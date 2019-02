The following instruments on XETRA do have their first trading day 21.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 21.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2LQSR3 KRED.F.WIED.19/29 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7K24 BAY.LDSBK. TILG-ANL 19/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7KL2 BAY.LDSBK.IS. 19/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7KM0 BAY.LDSBK.IS. 19/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7KN8 BAY.LDSBK.IS.19/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7KQ1 BAY.LDSBK.IS.19/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7KR9 BAY.LDSBK.IS.19/34 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AGL4 DZ BANK CLN E.9610 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0Q95 DZ BANK IS.C184 19/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4WB9 LB.HESS.-THR.IS.19/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013404969 FRANKREICH 19/50 BD01 BON EUR N

CA XFRA US025816CB30 AMER.EXPR.CO 19/21 BD01 BON USD N

CA XFRA US025816CC13 AMER.EXPR.CO 19/21 BD01 BON USD N

CA XFRA US9128285Y20 USA 19/21 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US961214EC31 WESTPAC BKG 19/24 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1953915136 USBEKISTAN,R 19/29 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1953916290 USBEKISTAN,R 19/24 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1955187692 SIEMENS FIN 19/24 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1955187775 SIEMENS FIN 19/28 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1955187858 SIEMENS FIN 19/31 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1955187932 SIEMENS FIN 19/39 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1956014531 GRENKE FIN. 19/24 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1956025651 SANT.CONS.F. 19/24 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1956027947 FORTUM OYJ 19/29 MTN BD02 BON EUR N